Türkiye'nin En Büyük Mağaralarından Sinop'taki İnaltı Mağarası Yaklaşık Bir Hafta Süreyle Kapalı Kaldıktan Sonra Açıldı: "Turizmin Önemsenmemesinin...

MUSTAFA USTA

Sinop'taki İnaltı mağarası turizm sezonu devam ederken bir hafta süreyle ziyaretçilere kapatıldı. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Tam bir koordinasyon eksikliği, tam bir iletişim eksikliği ve maalesef turizmin önemsenmemesinin bir göstergesi" dedi. Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise İnaltı mağarasında ufak bir sorun oluştu. Ama çözdük. Gelişim planı hazırlık aşamasında bir problem oluştu ve onu giderdik. Kaymakamlığımız tekrar girişimlerde bulundu. Elektrik bağlandı ve ziyarete açıldı" dedi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük 10 mağarası arasında yer alan İnaltı Mağarası'nın; turizmin en hareketli olduğu günlerde, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 'gelişim planı hazırlanması ve tadilat' gerekçesiyle elektriği kesildi, bölgedeki yerel işletmeler kaldırıldı. Mağarayı ziyarete gelen vatandaşlar 'Girilmesi tehlikeli ve yasaktır' tabelası ile karşılaştı.

"YAZ ORTASINDA TURİZME VURULAN BİR DARBEDİR"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'ta turizmin kurumlar tarafından sahiplenilmediğini belirtti ve şunları söyledi:

"Turizmin hiç önemsenmediğini, kurumlar tarafından sahiplenilmediğini gösteren başka bir şey. Aynı şekilde hapishanenin onarımının devam edilmesi, yaz ortasında meydan projesinin devam etmesi… Bu da maalesef yaz ortasında turizme vurulan bir darbedir. Bunun keşke çok önceden hazırlıkları yapılıp bir şekilde önlemi alınsaydı. Maalesef yine hazırlıksız şekilde çalışan kurumların, hiçbir planlama yapmayan kurumların, üstelik bilgi vermeyen kurumların maalesef turizmcilerin de haberi yok. Biz de insanları yönlendiriyoruz. Gerekirse İnaltı mağarasına gidilsin, diye. Gidenler geri dönmeye başlayınca zaten bu haber ortaya çıktı. Bu tam bir koordinasyon eksikliği, tam bir iletişim eksikliği ve maalesef turizmin önemsenmemesinin bir göstergesi bence. Bunun bir an önce en azından yaz sezonunda ziyaretçi kabul edecek hale getirilmesi hiç olmazsa bir ay boyunca ziyarete açılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Milli Parkların inisiyatif kullanması gerektiğini düşünüyorum."

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise "İnaltı mağarasında ufak bir sorun oluştu. Ama çözdük. Orası bildiğiniz gibi önemli bir destinasyonumuz, çok sayıda ziyaretçi alıyor. İşletmeyle ilgili bir sıkıntı var. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü uhdesinde olan tabiat parkı ilan edilmiş bir tabiat varlığımız. Burasının tabi herhangi bir ihale edilip işletmeciye verilmediği için gelen ziyaretçilerin geriye dönmemesi için kaymakamlığımız, muhtarlığımız ve oradaki yerel halk tarafından işletilmesi söz konusu. Gelişim planı hazırlık aşamasında bir problem oluştu ve onu giderdik. Kaymakamlığımız tekrar girişimlerde bulundu. Elektrik bağlandı ve ziyarete açıldı."

1996 yılında Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından incelemeye alınan İnaltı Mağarası'nın 300 metrelik bölümü aydınlatılarak 2000'li yılların başında turizme açıldı. Ayancık ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğal yapı yaklaşık 650 metre uzunluğa sahip. Yapılan arkeolojik çalışmalarda mağaranın yaşının 75 milyon olduğu ortaya çıktı.