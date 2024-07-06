Şırnak'ta AFAD tarafından askeri personele eğitim verildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce askeri personele yönelik eğitim programı düzenlendi. 600 Mehmetçik, AFAD gönüllüsü olmak için birbirleri ile mücadele ediyor.

Şırnak'ta Mehmetçik'e depremlere hazırlık için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor. AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda arama kurtarma ve ilk yardım konularında teorik eğitim verilen askerler, daha sonra Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında oluşturulan tatbikat alanında uygulamalı eğitimlere katılıyor.

Şırnak'ta görev yapan askerler, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda oluşturulan eğitim alanında, deprem anında ekip organizasyonu ve takım çalışmasının önemi ile ilgili yapılan bilgilendirilmenin ardından senaryo gereği, bir binada molozların altında kalan ve yer tespiti yapılan bir depremzedenin en kısa zaman içerisinde bulunduğu enkazın altından çıkarılarak hastaneye sevkini sağlamak için adeta zamanla yarışıyor. Enkaz altından çıkarılan depremzede sedye ile alanda hazır bekletilen ambulansa konularak tedavi edilmek üzere hastaneye sevki sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup 600 personelden teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamlayanlara AFAD tarafından sertifika verilecek.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, İHA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen proje ile Cumhuriyet'in 100. yılında belirlenen "100 bin kişilik arama kurtarma ordusu" oluşturmak için yürütülen çalışmaya Şırnak'ta ilk etapta 600 askeri personeline eğitim vererek katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşık 2,5 ay önce başlatılan eğitimlerde bugüne kadar 252 askeri personele eğitim verdiklerini ifade eden İşlek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile Türkiye geneli geliştirilen bir proje kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin kişilik arama kurtarma ordusu oluşturmak üzere tüm illerde hummalı bir çalışma başlamış bulunmaktadır. Bu kapsam da Şırnak Valiliği, Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde ilk etapta 600 kişilik askeri personelden oluşan eğitimlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsam da ilk etapta bir eğitim parkuru yaptık. Çakırsöğüt Komando Tugay'ının yerleşkesinde yaptığımız bu parkurda eğitimlerimiz devam etmektedir. Bundan sonraki ayak ise diğer resmi kurumlarımız, örneğin Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla (STK) bu eğitimlerimizi arttıracağız ve çoğaltacağız. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin kişilik arama kurtarma ordusu oluşturmak üzere biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetler kapsamında eğitim uzmanlarımız, arama kurtarma teknisyenlerimiz, Şırnak AFAD'ın bütün personelleri ile birlikte bu projeye destek veriyoruz. Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz. Konu afet olunca, AFAD olunca ilimizin bütün imkanlarını bize seferber ediyor" dedi.

Türkiye'nin deprem coğrafyasında olduğunu tektonik ve deprem hareketliliğini çok fazla olduğunu, AFAD olarak buna göre hazırlıklarının en üst seviyede olması gerektiğini aktaran İşlek, "Bugün eğitimimizin tatbikat ayağını tamamlamış bulunmaktayız. Ülkemiz afet ülkesi maalesef. Tektonik hareketler, deprem hareketliliği çok fazla olan bir coğrafya da yaşıyoruz. Bu nedenle biz hazırlıklarımızı en üst seviyede tamamlamamız gerekliliğinin bilinci ile bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetler kapsamında Eğitim Şube Müdürümüz Peri hanım, depremde arama kurtarma eğitmenimiz olan Ayşenur hanım, Elif Hanım ve diğer arama kurtarma teknisyeni arkadaşlarımız Ankara'da AFAD Başkanlığımızın yapmış olduğu eğitimleri başarı ile tamamladıktan sonra burada şuanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler" diye konuştu.

81 ilde başlatılan eğitimlerin Şırnak'ta da ilk etapta askeri personellere verildiğini kaydeden İşlek, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk etapta 516 asker, Kara Kuvvetleri tarafından hazırlanmış, ilimizin bütün taburlarından, tugaylardan, Şenoba'dan Uludere'ye, Cizre'den Silopi'ye bütün askeri karakollardan tim tim asker getirtiyoruz bu parkura. Her bir tim 18 kişiden oluşuyor. Bu bir görevdir, zorunlu bir eğitimdir. İçişleri Bakanlığımızın projesini 100 bin kişi oluşturmak için bütün kurumlar mutabakat zaptı imzaladılar. Bu mutabakat zaptı kapsamında tüm Türkiye'de bu eğitimler başlamış bulunmakta. Bizde Şırnak ayağı olarak eğitimlerimizi başlatmış bulunmaktayız ve tüm çevre ilçelerden, taburlardan, karakollardan kirpiler ile personel taşıyıcı araçlar ile askerleri taşıyoruz buraya. Askerlerimiz eğitimlerini en güzel şekilde alıp olası bir depremde direk enkaza müdahale etmek üzere eğitim alıyorlar."

100 bin kişilik gönüllü ordusu eğitimlerini tamamlayan personellere AFAD Başkanlığı tarafından sertifika verileceğini kaydeden Şırnak AFAD Eğitim Şube Müdür Vekili Peri Hafta, eğitimlerinin 6 gün sürdüğünü söyledi. Hafta, " İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız tarafından belirlenmiş olan ders programı neticesinde 6 günlük süren bir eğitim programımız var. Teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz 6 gün sürüyor. 6'ıncı günün sonunda teorik uygulamalı olan eğitimlerin harmanlamış bir şekilde saha tatbikatını yapıyoruz. Burada eğitime katılan personel arkadaşlarımız ile birlikte. Öğleden sonra bizim yazılı sınavımız var. 50 sorudan oluşan bir sınavımız var. Sınavı tamamladıktan sonra eğitim programını tamamlamış bulunuyoruz. Sertifikalarımız da İçişleri Bakanlığımız tarafından arkadaşların mail adreslerini ve telefonlarına da gönderiliyor. Depremde arama kurtarma eğitimlerini aldıklarına dair bir sertifika gönderiliyor" şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürlüğünde arama kurtarma teknisyeni Ayşenur Çankaya ise Ankara'da gördüğü eğitimi Şırnak'ta Mehmetçik'e aktarmak için kentte görevlendirildiğini ifade etti. Yarın deprem olacakmış gibi kursiyerleri hazırladıklarını belirten Çankaya, "Depremde arama kurtarma eğitimlerimiz 2 gün teorik 4 gün uygulamalı olmak üzere burada devam etmekte. Bugün arkadaşlarımız ile birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatların öncesindeki günlerde, sahaya girişler süreçlerimiz var. Kalabalık alanda çalışmamız var, enkaz kaldırma çalışmalarımız var, daha sonrasında kirli giriş, temiz giriş, yandan, üstten kat kaldırma şeklinde kaldırma yastıklarımız var. Bu şekilde kursiyerlerimize gösteriyoruz. Eğittikten sonra da tatbikatlarımızda uygulamalı olarak yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK