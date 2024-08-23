Şırnak\'ta AFAD tarafından arama kurtarma eğitimleri düzenleniyor

Yerel

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce 600 askeri personelin ardından kamu kurum personellerine yönelik eğitim programı düzenlenmeye devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından kurulan afet parkurunda, Şırnak'ta görev yapan kamu kurum ve kuruluş personellerine yönelik, profesyonel düzeyde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Projenin ilk ayağında Şırnak'ta 600 askeri personele verilen eğitimlerin ardından Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 10 timden oluşan ve her timde 18 personelin yer aldığı 180 personel gönüllü olarak eğitim programlarına katılarak teorik ve pratik eğitimleri almaya başladı.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından kurulan "deprem parkurunda verilen eğitimleri inceleyen AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşlek, " İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı üzerine Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin kişilik arama-kurtarma projesi tüm ülkemizde başlatıldı. 100 bin kişilik arama-kurtarma ordusunu oluşturma kapsamında biz, Şırnak Valiliği olarak ilk etapta Kara Kuvvetlerimize bağlı 600 askerimiz, rütbeli askerimizi Çakırsöğüt Komando Tugay'ının yerleşkesinde inşa ettiğimiz arama-kurtarma parkuru içinde eğitmeye başladık. Bunun ikinci etabı diğer sivil kurum kuruluşlarını eğitmek üzere AFAD Başkanlığımız ikinci parkuru yapma talimatını verdi bize. Şu an Şırnak Üniversitemizin kampus alanı içerinde uygun bir alanda deprem arama-kurtarma parkurumuzu inşa ettik ve ilk ekiplerimizi eğitmeye başladık. İlk ekibi eğitmek için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden talep ettik. Hemen istediğimiz kadar tim hazırlayabileceklerini, bunların kişisel koruyucu malzemelerini, baretlerini, dizliklerini, koruyucu gözlüklerini temin ederek ilk ekibi eğitime almaya başladık. İlk eğitimimiz 6 gün sürecek. Bugün 4'üncü gün. Arkadaşlarımız eğitimin bütün modüllerini, arama-kurtarma uzmanlarımızdan almaya başladılar" dedi.

"Ülkemiz bir deprem ülkesi ara ara 6-7 şiddetinde büyük depremlerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz" diyen İşlek, "Bizim sayıca çok fazla depremde arama-kurtarma yapabilecek yetkin elemana ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kapsamda biz AFAD olarak, diğer kurum, kuruluş ve STK'ları bu parkurlarda eğitmeye başladık. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin kişiyi hedefliyoruz. İnşallah hedefimize çok yaklaştık kısa süre içerisinde. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ekipleri şuanda eğitimlerini tamamlıyorlar. Sedye ile taşıma, sedye ile bağlama tekniklerini öğreniyorlar. Bütün modelleri öğrendikten sonra bu arkadaşlarımız depremdeki bir enkaza çok rahat bir şekilde müdahale edebilecek seviyeye ulaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında AFAD teşkilatının, AFAD İl Müdürlüğü'nün yaptığı talep doğrultusunda 100 bin kişilik bir kurtarma ekibi planlanmakta olduğunu kaydetti. Ekiplerini yönlendirdiklerini dile getiren Ayar, "18 kişilik bir timimizi hemen görevlendirdik. Gönüllü arkadaşlarımız zaten. Akabinde 10 tim üzerinde bir planlamamız var. 180 kişi ile katılacağız. Tüm teçhizatlarını, her şeyini bakanlığımız düzeyinde halletik. Gençlik ve Spor, gerek son yaşanan deprem dahil olmak üzere her yere ivedilik ile AFAD'ımız ile iş birliği içerisinde desteklerimizi veriyoruz. Eminim ki daha bilinçli, daha planlı, aldıkları bu yüksek eğitimden dolayı daha iyi sonuca, daha sağlıklı kurtarma şekli ile geçecektir" diye konuştu.

AFAD Arama-Kurtarma Eğitmeni Elif Ünlüler Babacan, teorik eğitimler tamamladıktan sonra pratik eğitime geçtiklerini söyledi. Enkaz alanları olduğunu aktaran Babacan, "Enkaz alanımızda arkadaşlarımıza pratik eğitimlerini yapıyoruz. Telkimat çalışması yapıyoruz, beton kesme kullanıyoruz, hitimizi kullanıyoruz. Gerekli ekipmanlarımız ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu çalışmaların sebebi deprem de, bir afette arkadaşlarımıza fazlası ile ihtiyaç duyduğumuz için arkadaşlarımıza gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra bizde akredite ediyoruz. Akreditasyonun sonunda sertifikalarına sahip oluyorlar ve bizimle bir afette çalışmaya hak kazanmış oluyorlar. Eğitimlerimiz 7 gün sürüyor. 7 günün iki gününde teorik eğitim, kalan günlerinde de pratik eğitimlerimiz ile eğitimlerimizi tamamlıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK