Şırnak\'ta Deprem Tatbikatı Hazırlıkları

Şırnak'ta, Cizre fayında meydana gelebilecek 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden yürütülecek bölgesel tatbikat için hazırlıklar yapıldı.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, depremden etkilenmesi öngörülen Siirt, Batman ve Mardin illerinin AFAD İl Müdürleri ile Afet Yönetim Merkezi (AYM) şube uzmanları katıldı. Tatbikatta koordinatör il olarak görev alacak Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü ekipleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yapılacak müdahalelere yönelik detaylı değerlendirmeler yapıldı. Muhtemel bir afet durumunda merkez ve ilçelerde oluşabilecek bina enkazlarına müdahale amacıyla hangi ilin, hangi ilçeye destek vereceği belirlendi ve il, ilçe eşleştirmesi planlandı.

Yapılan planlama kapsamında; enkaz alanlarının belirlenmesi, arama-kurtarma ekiplerinin konuşlanma bölgeleri, araç ve ekipman listeleri, toplanma ve geçici barınma alanları, lojistik, iletişim, güvenlik ve sağlık hizmetleri, hasar, zarar tespiti ve enkaz kaldırma süreçleri, defin ve kimliklendirme çalışmaları, altyapı onarım planları gibi başlıklar üzerinde mutabakata varıldı.

AFAD yetkilileri, tatbikatların afet anında hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırdığını vurgulayarak, "Türkiye deprem kuşağında yer alıyor. Afetleri en az can ve mal kaybıyla atlatmanın yolu, düzenli tatbikatlarla hazırlıklı olmaktır" ifadelerini kullandı.