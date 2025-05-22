Şırnak\'ta kadına şiddetle mücadele ve aile içi iletişim eğitimi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Uludere ilçesinde 108 kadına yönelik "Kadına Şiddetle Mücadele" ve "Aile İçi İletişim" farkındalık eğitimi düzenlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Taşdelen İlk ve Ortaokulu, Bulakbaşı İlkokulu, İnceler Şehit Er Ahmet Akyel Ortaokulu ve Ballı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Etkinlik kapsamında 6284 Sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hakkında bilgilendirme yapılarak, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağına dair kadınlara uygulamalı olarak anlatıldı.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli uzman psikologların katılımıyla düzenlenen seminerde ise "Aile İçi İletişim, Öfke Kontrolü ve Şiddet Farkındalık Eğitimi" başlıklarında sunum yapıldı. Psikologlar, sağlıklı iletişimin temelleri, aile içindeki çatışma durumlarında izlenmesi gereken yöntemler ve şiddetin tanımı ile türleri konusunda bilgi verdi. - ŞIRNAK