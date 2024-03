Şırnak\'ta Menengiç Kahvesi İşine Girişen Kadın Girişimci

Yerel

Şırnak'ta 2018 yılında eşi Abdi Erkan'ın kazada yaralanması sonucu ziyarete gelen misafirlere menengiç kahvesi yapıp ikram eden Hayal Erkan, daha sonra bu fikri geliştirip işini kurdu.

Hayal Erkan'ın (44) eşi Abdi Erkan (44), 2018 yılında çalıştığı yerde iş kazası geçirdi. Ziyarete gelen misafirlere Hayal Erkan, bir şeyler ikram etmek için bıttımı menengiç kahvesi işlemlerinden geçirdikten sonra sunum yaptı. Klasik yöntemler ile yapılan kahve misafirler tarafından beğenilince 5 çocuk annesi Hayal Erkan, bunu ticarete dönüştürmek için girişimde bulundu. Giriştiği işle KOSGEB'ten de destek alan Erkan, hem aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı, hem de kahveleri için marka tescilini aldı.

Hayal Erkan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin geçirdiği kazadan sonra yaralanınca gelen misafirleri olduğunu söyledi. İkram edebilecek bir şeylerin olması gerektiği için de kahve yapıp ikram ettiklerini belirten Erkan, yaptıkları kahvenin beğenilmesiyle fikir geliştirip özenle yapmaya başladıklarını anlattı. Eşi iyileşene kadar satış yapmaya başladıklarını aktaran Erkan, şöyle konuştu:

"Eşim çalışamadığı için evdeydi, beraber bunu yapmaya başladık. Yavaş yavaş eşim de düzelmeye başladı. Kafe, dükkan dolaştı, sokakta geçen vatandaşa alır mısınız deyip bir potansiyel yakaladık. Dağlardan toplanan yabani bıttımların menengiç kahvesi olması meşakkatli yollardan geçiyor. Bıttımın hasadı eylül-ekim aylarında başlıyor. Toplamaya giderdik. Dağlardan toplayıp, küçük dallarından ayıklayıp eve getiririz. Eve getirdikten sonra, koca büyük leğenlerde yıkarız. Yıkadığımız zaman da beyazlar üste çıkar, yeşiller de alta durur. Güzelce yıkadıktan sonra, damlarda kuruturuz. Kuruduktan sonra tertemiz olana kadar elenir. Şu anda kavrulmuş menengiç, kırma menengiç ve menengiç yağı yapıyoruz."

Menengiç kahvesinin üretimini yapabilmek için KOSGEB'e proje sunduklarını belirten Erkan, "Resmi işlemlerimizi bitirdikten sonra, baktık işin içinden çıkamıyoruz KOSGEB'in kapısını çaldık. Onlarda projemizi çok beğendiler. Bize 100 bin liralık makine desteği verdiler. Bizde aldığımız destek ile makinelerimizi büyüttük. Küçük makineden 2-3 büyük makine aldık. İşimiz şimdi hem daha kolay hem de işleyişimiz daha güzel gidiyor. Aldığımız desteğin dışında marka tescilini aldık. Onun dışında Şırnak için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk" dedi.

" Irak, Hollanda, İsviçre, Amerika'dan da teklifimiz var"

Şırnak sokaklarında satışını yaptıkları menengiç kahvesinin, herkes tarafından beğenildiğini ve hedeflerinin dünyanın her yerine markasını taşımak olduğunu söyleyen Erkan, "Biz ürünümüzü ilk başta Şırnak ve çevresine veriyorduk ama şu anda Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderdik. Yurt dışına da gönderiyoruz. Irak, Hollanda, İsviçre, Amerika'dan da bir teklifimiz var. Bunları duydukça mutlu oluyoruz. Geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Biz içtik çok beğendik diyorlar. Bizzat arayıp tebrik edenler oluyor. Hedefimiz daha büyük. Markamızı dünyanın her yerine taşımak. Görünen de o, her yerden talepler alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınlara destek verilsin"

Her zaman eşinin arkasında olduğunu ifade eden Abdi Erkan ise, "Eşim ile beraber kahve üretimini yapıyoruz. Eşim ile atölyede olsun, pazarlamada olsun her zaman el ele yapıyoruz. Her zaman eşimin arkasındayım. Herkesin bayanlara destek vermesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - ŞIRNAK