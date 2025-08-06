Şırnak'ta Sağlık Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
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Şırnak'ta Sağlık Sorunları Görüşüldü

Şırnak\'ta Sağlık Sorunları Görüşüldü
06.08.2025 11:40
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Sağlık-Sen ve AK Parti milletvekili, sağlık çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve sendika yöneticileri, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile sağlık çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, şube yöneticileri, ilçe ve iş yeri temsilcileriyle birlikte AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile bir araya geldi. Sendika yöneticileri, Tatar'a kentin sağlık altyapısının güçlenmesi, sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve barınma konularında yaşanan sorunları iletti. Anmal, "Sağlık çalışanları olarak halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Bizler bu hizmeti fiziki şartların yetersizliğine rağmen sunmaya çalışırken, sağlık çalışanları aynı zamanda kira, geçim ve lojman gibi sorunlarla da mücadele ediyor" dedi.

Tatar ise, sendikacılarla yapılan değerlendirmenin önemine değinerek, "Bizler AK Parti olarak ve Şırnak'ın Meclisteki temsiliyetin yüklediği sorumluluk gereği ilimizin her bir ilçesinde ve köy ile mezrasında yaşayan vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Halkımızın en doğal haklarından olan sağlık hizmetine kolay ulaşılabilirliği için Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile sürekli iletişim halindeyiz. Bölgede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına halkımıza özveri ile sundukları sağlık hizmetlerinden ötürü müteşekkirim. Bizler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yapıcı fikirlerine de büyük önem veriyoruz. Bugün burada sağlık hizmetleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlık-Sen yönetici ve temsilcilerine teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Sağlık Sorunları Görüşüldü - Son Dakika

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