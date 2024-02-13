Şırnak'ta şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi

Şırnak\'ta şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel\'in acı haberi

Şırnak'ta görevli olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, arızalanan askeri araca müdahale ederken yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidin ailesine acı haber verilmiş ve baba ocağına Türk bayrağı asılmıştır. Şehidin cenazesi Hassa ilçesinde defnedilecektir.

13.02.2024 23:11
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Şırnak'ta şehit olan Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine acı haber verildi.

Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, 13 Şubat tarihinde Hakkari-Şırnak otoyolunda arızalanan askeri araca müdahale esnasında aracın hareket etmesi sonucu yaralandı. 23 yaşındaki Sözleşmeli Er Kel, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Mehmetçiğin şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Şehit Ademe Kel'in ailesinin yaşadığı Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki baba ocağına da acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin bekar olduğu, Mehmet ve Fatma çiftinin 12 çocuğundan birisi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi 14 Şubat tarihinde öğle namazına müteakip Hassa ilçemiz Arpalıuşağı İlkokulunun bahçesinde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. - HATAY

Kaynak: İHA

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