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Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahalle Evi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahalle Evi'ni hizmete açtı

Şişli Belediyesi, 10'uncu mahalle evi olan Gülbahar Mahalle Evi'ni hizmete açtı. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin keyifli zaman geçirmeleri için tasarlanan Gülbahar Mahalle Evi, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Şişlililere hizmet verecek. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şişli'nin her mahallesinin bir mahalle evine sahip olmasını istediğini belirtti ve Gülbahar Mahalle Evi'nin toplumsal dayanışmanın, mahalle kültürünün canlanması ve hizmetlere daha kolay erişim sağlaması için önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahalle Evi\'ni hizmete açtı
04.01.2024 - 13:09,
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Şişli Belediyesi, 10'uncu mahalle evi olan Gülbahar Mahalle Evi'ni hizmete açtı. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin keyifli zaman geçirmeleri için tasarlanan Gülbahar Mahalle Evi, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Şişlililere hizmet verecek.

Şişli Belediyesi, mahalle evlerine yeni bir halka daha ekledi. Şişli'nin 10'uncu mahalle evi konumunda yer alan Gülbahar Mahalle Evi, 3 Ocak Çarşamba günü düzenlenen törenle Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine, Başkan Keskin'in yanı sıra Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, Gülbahar Mahalle Muhtarı Kemal Şen, muhtarlar ve çok sayıda Şişlili katıldı.

"ŞİŞLİ'NİN HER MAHALLESİNİN, BİR MAHALLE EVİ OLSUN İSTİYORUM"

Başkan Keskin, törende yaptığı konuşmaya, "Herkesin bir ev hayali vardır, benim tam 25 tane ev hayalim var. 50 yıllık bir Şişlili olarak, Şişli'nin her mahallesinin, bir mahalle evi olsun istiyorum" diyerek başladı.

Keskin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İşte bugün onlardan birini; Gülbahar Mahalle Evi'ni açmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu evinin çimentosu kardeşliğimiz, bu evin tuğlası dayanışma, bu evin her katı, her köşesi, her şeyi size ait. Bu evin sahibi; Gülbaharlı kadınlar, Gülbaharlı çocuklar, gençler, Gülbaharlı büyüklerimiz, engelliler. Bu evin sahibi Gülbaharlılar. Mahalle evleri sahip olduğu özellikleriyle bizim için çok önemli. Mahalle evi; toplumsal dayanışmanın, mahalle kültürünün canlanması demek. Mahalle evi; hakkınız olan hizmetlere daha kolay erişim demek. Mahalle evi; o mahallede yaşayanların gelişimi, sosyal hayata katılımı, eğitimlerine destek ve kültür sanatla kolayca buluşmaları demek. Gülbahar Mahalle Evimizde bunların hepsi ve daha fazlası olacak.

Şişli'yi geçen beş yılda, hak temelli belediyeciliğin öncüsü yaptık. Bundan sonrada Şişlililerin hakkı olanı alması, tüm komşularımızın hak ettikleri yaşam kalitesine ulaşması için mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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