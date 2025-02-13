Şişli Belediyesi'nden Aşk ve Dayanışma Dolu Bir Sevgililer Günü - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Aşk ve Dayanışma Dolu Bir Sevgililer Günü

Şişli Belediyesi\'nden Aşk ve Dayanışma Dolu Bir Sevgililer Günü

Bu yıl Sevgililer Günü, Şişli Belediyesi tarafından sadece romantik bir kutlama olmaktan çıkarılarak adalet, eşitlik ve dayanışmayı vurgulayan etkinliklerle dolu bir festivale dönüştürülüyor. Şişli sokakları, sanatsal enstalasyonlar ve canlı müzik performanslarıyla dolup taşacak.

13.02.2025 13:17  Güncelleme: 13:21
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Şişli Belediyesi, bu yıl Sevgililer Günü'nü alışılmışın dışında, aşkla birlikte 'adalet', 'eşitlik', 'özgürlük', 'barış', 'dönüşüm' ve dayanışmayı da vurgulayan özel bir konseptle karşılıyor. 14 Şubat'ta Şişli sokakları, aşkın farklı hallerini yansıtan sanatsal enstalasyonlar, canlı müzik performansları, moda tasarımcılarıyla düzenlenen etkinlikler ve lezzetli ikramlarla dolup taşacak.

"Aşk=Şişli" sloganıyla hayata geçirilen bu etkinlikler, Sevgililer Günü'nü yalnızca romantik bir kutlama olmaktan çıkarıp, birlikteliği ve toplumsal dayanışmayı vurgulayan bir festivale dönüştürecek.

Şişli Belediyesi, Sevgililer Günü'nde şehrin sokaklarını dev kalp enstalasyonlarıyla süsleyerek, herkesi aşkın farklı yönlerini keşfetmeye davet ediyor. Abdi İpekçi Meydanı ve Kurtuluş Caddesi girişi gibi merkezi noktalara yerleştirilecek bu büyük kalp enstalasyonları, sanatçılar ve tasarımcılar tarafından atık kumaşlarla işlenecek. Osmanbey bölgesinden toplanan atık kumaşlarla çevre dostu bir yaklaşımla hayata geçirilen bu çalışma, sanatın ve geri dönüşümün nasıl bir araya gelebileceğini gözler önüne serecek.

Moda Tasarımcıları Derneği'nin katkılarıyla oluşturulan bu tasarımlar, sürdürülebilirlik ve sanatın bir araya geldiği özgün bir anlatı sunacak. Şişli'nin kalbinde yer alacak bu enstalasyonlar, ziyaretçileri aşkın doğa, sanat ve toplumsal dayanışmayla nasıl bütünleştiğini düşünmeye davet edecek.

"Şişli'nin değerlerini yine Şişlililerle buluşturuyoruz"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kentte dayanışmayı ve birlikte yaşamı güçlendirecek bu etkinliklerle ilgili olarak, "Çok kültürlülüğün önemli simgelerinden biri olan Şişli'de icraat aşkıyla, birbirine saygı duyan ve dayanışmayı güçlendiren insanlarla ortak yaşamı güçlendiriyoruz. Şişli'nin değerlerini yine Şişlililerle buluşturuyoruz. Bu özel günü sanatseverlerle ve Şişli'ye değer katan esnafımızla kutluyoruz" dedi.

Moda Tasarımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada ise "Şişli Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 'Aşk' temalı kalp enstalasyonları, şehrin sokaklarını sevgiyle buluşturmayı amaçlıyor. Sanatın ve tasarımın gücüyle kent yaşamına duygu katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Moda ve Dayanışma Nişantaşı'nda buluşuyor

Sevgililer Günü kapsamında, Nişantaşı'ndaki showroom'lar özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tasarımcıların en yeni koleksiyonlarını sergileyeceği bu alanlar, alışverişin ötesinde bir buluşma noktası olacak. Etkinlik kapsamında Özel Sevgililer Günü indirimleri sunulurken, tasarımcılar ve mağazalar satışlardan elde edilen gelirin bir kısmını patili dostlar için mama bağışına ayırarak aşkın sadece insanlar arasında değil, tüm canlılarla paylaşılması gerektiğini hatırlatacak.

Şişli sokaklarında canlı müzik performansları

Müzik, Sevgililer Günü'nün en güçlü ifade biçimlerinden biri olacak. Şişli'nin dört bir yanında gerçekleşecek canlı caz performansları, sokaklara romantik ve neşeli bir atmosfer kazandıracak. Nişantaşı Abdi İpekçi Meydanı'nda 16: 00-17: 00 ve 19: 00-20: 00 saatleri, Kurtuluş Caddesi girişinde 18: 30-19: 30 saatleri, Mıstık Parkı'nda 16: 00-17: 00 saatleri, Cevahir AVM önünde 15: 00-16: 00 ve Mecidiyeköy Meydanı'nda 17: 30-18: 30 saatleri arasında düzenlenecek performanslar, ziyaretçilere müziğin büyüsü eşliğinde keyifli anlar yaşatacak.

Lezzetli ikramlarla Şişli'nin sıcak atmosferi

Etkinlik alanlarında ziyaretçilere sıcak içecek ve çeşitli ikramlar sunularak Sevgililer Günü'nün samimi atmosferi desteklenecek. Şişli'nin farklı noktalarına kurulan stantlarda sunulacak bu ikramlar, sokakları gezen ziyaretçilere küçük ama keyifli mola anları sağlayacak.

Şişli'nin Kalbinde unutulmaz anlar

Abdi İpekçi Meydanı'na kurulacak özel photobooth alanları, etkinliğe katılan herkesin aşk dolu anlarını ölümsüzleştirmesi için tasarlandı. Ziyaretçiler, özel konseptle hazırlanmış fotoğraf alanlarında hatıra fotoğrafları çekerek Sevgililer Günü'nün coşkusunu sosyal medyada #İSTANBULUNKALBİNDESİN etiketiyle paylaşabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi'nden Aşk ve Dayanışma Dolu Bir Sevgililer Günü - Son Dakika

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