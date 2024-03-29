Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: Gerçekçiyiz, Milleti Aldatmadık - Son Dakika
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Yerel

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: Gerçekçiyiz, Milleti Aldatmadık

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: Gerçekçiyiz, Milleti Aldatmadık

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Yerel Kalkınmada Belediyelerin ve Esnafın Rolü' programına katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gerçekçi olduklarını ve milleti aldatmadıklarını söyledi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Bilgin, Ankara temasları hakkındaki eleştirilere de cevap verdi.

29.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:07
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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınmada Belediyelerin ve Esnafın Rolü" programına konuk olan Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, gerçekçi olduklarını, milleti aldatmadıklarını ve aldatmayacaklarını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bilgin, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Seçim sürecinde kamuoyunda gündeme gelen hafif raylı sistem projeleri üzerine gelen soruya Bilgin, " Ankara'dan 500 km hızlı tren hattı çeken iktidarın Belediye Başkanı olarak Sivas'a yapılacak 10 km'lik hat ihtiyacı karşılasa ilk önce biz söyleriz. Biz gerçekçiyiz milleti aldatmadık aldatmayacağız. 22 yılın iktidarın mensubu olarak sizlerin karşısındayız alnımız açık yüzümüz ak." dedi.

Ankara temasları hakkında kendisine yöneltilen eleştirileri de cevaplayan Başkan Bilgin, "Ankara Türkiye'nin Başkenti, idarenin kaynağı, irade orada. Sen bu açıkladığın projeyi Ankara'ya gidemezsen hayata geçiremezsin. Ben eminim ki; "Bugün Hilmi Bilgin Ankara'ya gidiyor." diyenler yarın Ankara'da Bakanlıkların yolunu bulamaz, Bakanlıklardan randevu almayı beceremez. Ankara'ya gitmeyi siyasi propaganda olarak eleştirebilecek bir iradenin Sivas'a ne verip ne veremeyeceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ben Ankara ve İstanbul'da da bu şehrin menfaati için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: Gerçekçiyiz, Milleti Aldatmadık - Son Dakika

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