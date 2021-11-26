Sivas Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sivaslılar şiire doydu - Son Dakika

Sivas Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sivaslılar şiire doydu

SİVAS Sivas Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği program da ünlü şair İbrahim Sadri'yi dinleyicileriyle buluşturdu.

Mehmet Ercan'la Sultanşehir Akşamları şiir gecesinin konuğu ünlü şair, televizyoncu ve yazar İbrahim Sadri oldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahne alan İbrahim Sadri en sevilen şiirlerini ve şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu. Şiirin yanı sıra muhabbetin de bol olduğu konserde İbrahim Sadri, şiirleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Program sonunda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şaire plaket ve Sivas el sanatları ürünlerinin yer aldığı hediyeyi takdim etti. Aynı zamanda 17 Aralık tarihinde tekrarlanacak olan programın bir sonraki konuğunun Bahadır Yenişehirlioğlu olacağı da söylendi.

"Şiire, edebiyata, sanata ilgi duyulması bizleri çok mutlu ediyor"

İbrahim Sadri, Sivas'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sultanşehir'de, emin şehirde bulunmaktan çok mutluyum. Bizleri sizlerle buluşturan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e de teşekkür etmek istiyorum. Şiire, edebiyata, sanata ilgi duyulması bizleri çok mutlu ediyor. Kendi şiirlerimizi ve üstatların şiirlerini bugün seslendirmeye çalışacağız ve bir kez daha sizlerle anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

"Şiir dünyasının kapılarını bir kez daha araladık"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İbrahim Sadri'yi Sivas'ta ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bizlere unutulmaz bir akşam yaşattınız. Programımıza katılım sağlayan izleyicilerimizle birlikte şiir dünyasının kapıları bir kez daha araladık. Gecemize anlam katan sizlere ve orkestra arkadaşlarımıza, emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Sultanşehir Akşamları programlarımız devam edecek. Hemşerilerimiz, gençlerimiz kimi isterse bizler onların isteklerini yerine getireceğiz" dedi.