Sivas İçin Adalet Nöbeti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas İçin Adalet Nöbeti Başladı

PSAKD, 32 yıllık adalet arayışını sürdürmek için Malatya'da 3 günlük Adalet Nöbeti başlattı.

18.03.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta gerçekleştirilen 33 sanatçı, aydın ve yazarın yakılarak katledildiği katliamın ardından tutuklu bulunan 17 kişinin serbest bırakılması sonucu başlattığı 33 günlük "Adalet Nöbeti" protestosunu, şubesi bulunan her yerde 3 gün sürecek nöbetlerle tüm yurda yaydı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası dernek faaliyetlerini konteynerde sürdürmek zorunda kalan PSAKD Malatya şubesi, "Sivas için adalet, herkes için adalet" şiarıyla 3 gün sürecek "Adalet Nöbeti"ni konteynerde başlattı.

Malatya Cemalgürsel Mahallesi'nde dernek binası olarak kullanılan konteynerden basın açıklaması ile başlatılan "Adalet Nöbeti"ne; CHP, DEM Parti il, ilçe başkanlarının yanı sıra demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek verdi.

"32 yıldır adalet arıyoruz"

"Adalet Nöbeti" öncesi basın açıklaması yapan PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş, şunları söyledi:

"32 yıldır adalet arıyoruz. 32 yıldır gerçek katillerin peşindeyiz. 32 yıldır aramızda serbestçe gezen katillerin yakalanması için mücadele ettik. Evet, canlar, 32 yıldır yürüttüğümüz hak, hukuk ve adalet mücadelesiydi ve maalesef bu mücadele haklı ve doğru bir şekilde sonuçlanmadı. Katillerin örgütlü bir şekilde bu eylemi yapmadıkları şeklinde yoruma açık bir karar veren Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında, daha önce de farklı şekillerde serbest bırakılan katillere yenileri eklendi ve son olarak da 17 kişi serbest bırakıldı. Muhtemeldir ki içeride hiçbir katil kalmayacak ve önümüzdeki günlerde diğerleri de serbest bırakılacaktır.

"Sivas toplumsal bir yaradır"

Sivas toplumsal bir yaradır ve devlet faili meçhullerle hesaplaşmadığı sürece, gerçek katilleri bulmak için çaba sarf etmediği sürece maalesef yara alacaktır, güven kaybedecektir ve adaletten uzaklaşacaktır. Geçmişten günümüze kadar katillerin avukatları bu ülkede iktidar partisinde önemli görevlere geldiler, bazı siyasi partilerde yöneticilik yaptılar, devletin bazı yöneticiliklerine atandılar. Yani canlar, aslında katilleri savunmak meşru ve itibarlı bir şey haline getirildi ve katil olmak özendirildi.

Bunları yaptıktan sonra gücü ellerine geçirdiklerine tam olarak ikna olduklarında ise 'cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak, laiklere ölüm' diyenlerin kendiliğinden bu eylemi yaptığına hükmederek zaman aşımı gerekçesiyle serbest bırakmayı bir başarı olarak görüyorlar. Ancak şunu iyi bilmeliler ki bizler katillerin peşini asla bırakmayacağız. Ankara'da yapılan Danışma Kurulumuzda alınan karar sonrasında, katledilen 33 canımız için 33 günlük oturma eylemini genel merkezimizde yapacağız ve bütün şubelerimizde pankart asma ve açıklamalarla katillerin peşinde olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna göstereceğiz.

"Ülkemiz anayasasızlığa ve hukuksuzluğa sürüklenmektedir"

Sivas'ta yapılan katliamı örgütlü suç kapsamından çıkararak bireysel bir suçmuş gibi gösterip 32 yıl yattıktan sonra serbest bırakmak hukukun katlidir. Gerçeklerin yok edilmesidir. Ne yazık ki ülkemiz tam boy bir anayasasızlığa ve hukuksuzluğa sürüklenmektedir. Biz Aleviler de payımıza katillerimizin serbest bırakılmasıyla alıyoruz, bu süreçten cevabımızı. Anayasayı ayaklar altına alanlar, hukuku, yasaları tanımayanlar bu süreci böyle sessiz bir şekilde geçiremeyeceklerdir.

Biz Aleviler haklının, hukukun, adaletin yanında; hukuksuzluğun ve adaletsizliğin karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Adalet arayışımız tüm katiller yakalanana ve suçlular gerçek cezalara çarptırılana kadar sürecektir. Sivas, insanlığa karşı işlenmiş canice bir suçtur ve cezası ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Kimse bu cezayı hafifletme veya affetme hakkına sahip değildir. Sivas için adalet, herkes için adalet! Sivas'ın ışığı sönmeyecek!"

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Politika, Malatya, Yerel, Sivas, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas İçin Adalet Nöbeti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto

23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 23:57:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas İçin Adalet Nöbeti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.