Sivas İçin Adalet Nöbeti Başladı

Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta gerçekleştirilen 33 sanatçı, aydın ve yazarın yakılarak katledildiği katliamın ardından tutuklu bulunan 17 kişinin serbest bırakılması sonucu başlattığı 33 günlük "Adalet Nöbeti" protestosunu, şubesi bulunan her yerde 3 gün sürecek nöbetlerle tüm yurda yaydı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası dernek faaliyetlerini konteynerde sürdürmek zorunda kalan PSAKD Malatya şubesi, "Sivas için adalet, herkes için adalet" şiarıyla 3 gün sürecek "Adalet Nöbeti"ni konteynerde başlattı.

Malatya Cemalgürsel Mahallesi'nde dernek binası olarak kullanılan konteynerden basın açıklaması ile başlatılan "Adalet Nöbeti"ne; CHP, DEM Parti il, ilçe başkanlarının yanı sıra demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek verdi.

"32 yıldır adalet arıyoruz"

"Adalet Nöbeti" öncesi basın açıklaması yapan PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş, şunları söyledi:

"32 yıldır adalet arıyoruz. 32 yıldır gerçek katillerin peşindeyiz. 32 yıldır aramızda serbestçe gezen katillerin yakalanması için mücadele ettik. Evet, canlar, 32 yıldır yürüttüğümüz hak, hukuk ve adalet mücadelesiydi ve maalesef bu mücadele haklı ve doğru bir şekilde sonuçlanmadı. Katillerin örgütlü bir şekilde bu eylemi yapmadıkları şeklinde yoruma açık bir karar veren Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında, daha önce de farklı şekillerde serbest bırakılan katillere yenileri eklendi ve son olarak da 17 kişi serbest bırakıldı. Muhtemeldir ki içeride hiçbir katil kalmayacak ve önümüzdeki günlerde diğerleri de serbest bırakılacaktır.

"Sivas toplumsal bir yaradır"

Sivas toplumsal bir yaradır ve devlet faili meçhullerle hesaplaşmadığı sürece, gerçek katilleri bulmak için çaba sarf etmediği sürece maalesef yara alacaktır, güven kaybedecektir ve adaletten uzaklaşacaktır. Geçmişten günümüze kadar katillerin avukatları bu ülkede iktidar partisinde önemli görevlere geldiler, bazı siyasi partilerde yöneticilik yaptılar, devletin bazı yöneticiliklerine atandılar. Yani canlar, aslında katilleri savunmak meşru ve itibarlı bir şey haline getirildi ve katil olmak özendirildi.

Bunları yaptıktan sonra gücü ellerine geçirdiklerine tam olarak ikna olduklarında ise 'cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak, laiklere ölüm' diyenlerin kendiliğinden bu eylemi yaptığına hükmederek zaman aşımı gerekçesiyle serbest bırakmayı bir başarı olarak görüyorlar. Ancak şunu iyi bilmeliler ki bizler katillerin peşini asla bırakmayacağız. Ankara'da yapılan Danışma Kurulumuzda alınan karar sonrasında, katledilen 33 canımız için 33 günlük oturma eylemini genel merkezimizde yapacağız ve bütün şubelerimizde pankart asma ve açıklamalarla katillerin peşinde olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna göstereceğiz.

"Ülkemiz anayasasızlığa ve hukuksuzluğa sürüklenmektedir"

Sivas'ta yapılan katliamı örgütlü suç kapsamından çıkararak bireysel bir suçmuş gibi gösterip 32 yıl yattıktan sonra serbest bırakmak hukukun katlidir. Gerçeklerin yok edilmesidir. Ne yazık ki ülkemiz tam boy bir anayasasızlığa ve hukuksuzluğa sürüklenmektedir. Biz Aleviler de payımıza katillerimizin serbest bırakılmasıyla alıyoruz, bu süreçten cevabımızı. Anayasayı ayaklar altına alanlar, hukuku, yasaları tanımayanlar bu süreci böyle sessiz bir şekilde geçiremeyeceklerdir.

Biz Aleviler haklının, hukukun, adaletin yanında; hukuksuzluğun ve adaletsizliğin karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Adalet arayışımız tüm katiller yakalanana ve suçlular gerçek cezalara çarptırılana kadar sürecektir. Sivas, insanlığa karşı işlenmiş canice bir suçtur ve cezası ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Kimse bu cezayı hafifletme veya affetme hakkına sahip değildir. Sivas için adalet, herkes için adalet! Sivas'ın ışığı sönmeyecek!"