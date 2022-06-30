Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak

30.06.2022 00:58
Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından Sivas İl Özel İdaresi tarafından Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından Sivas İl Özel İdaresi tarafından Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Geçtiğimiz yıl Kastamonu'da yaşanan sel felaketine çok sayıda iş makinesi ve personel ile destek veren İl Özel İdaresi, bir kez daha yaraları sarmak için yola çıktı. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, idare Makine İkmal ve Bakım Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgeye gidecek personel ile bir araya geldi. Algın, programda personele kazasız-belasız çalışma temennisinde bulunuldu.

İş makinelerini uğurlayan Genel Sekreter Kadir Algın, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kastamonu'ya 5 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon ve 1 adet kazıyıcı kepçe gönderildiğini söyledi. - SİVAS

YORUMLAR
500
TARSİM'den 'sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız' açıklaması Açıklaması TARSİM'den 'sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız' açıklaması Açıklaması Bakan Kurum, Batı Karadeniz'de yaşanan selle ilgili yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması Bakan Kurum, Batı Karadeniz'de yaşanan selle ilgili yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması
Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Kastamonu, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement