Sivas\'ın Gemerek ilçesinde 23 Nisan kutlamaları

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Sivas'ın Gemerek ilçesi Bulhasan köyünde 4 mevcutlu ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı kapalı köy okullarının yeniden açılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapmasında Sivas'ın Gürün İlçesi Bulhasan köyü ilköğretim okulu da yıllar sonra yeniden faaliyete geçti. Yıllar sonra okulda yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. 5 öğrencisi bulunan okulda 4 öğrenci kutlamalara katıldı. Öğrenciler okul öğretmeni Rabia Çiçek nezaretinde, 23 Nisan kutlamalarının unutulmaya yüz tutan eğlencelerinden çuval yarışı, yumurta yarışı yaptı. Müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Öğrencilerin gösterilerini anneleri izledi. - SİVAS