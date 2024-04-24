Sivas'ın Gemerek ilçesinde 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde 23 Nisan kutlamaları

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde 23 Nisan kutlamaları

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan köyünde bulunan 4 öğrencili ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında öğrenciler çuval yarışı ve yumurta yarışı gibi eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.

24.04.2024 13:08  Güncelleme: 13:09
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Sivas'ın Gemerek ilçesi Bulhasan köyünde 4 mevcutlu ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı kapalı köy okullarının yeniden açılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapmasında Sivas'ın Gürün İlçesi Bulhasan köyü ilköğretim okulu da yıllar sonra yeniden faaliyete geçti. Yıllar sonra okulda yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. 5 öğrencisi bulunan okulda 4 öğrenci kutlamalara katıldı. Öğrenciler okul öğretmeni Rabia Çiçek nezaretinde, 23 Nisan kutlamalarının unutulmaya yüz tutan eğlencelerinden çuval yarışı, yumurta yarışı yaptı. Müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Öğrencilerin gösterilerini anneleri izledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ın Gemerek ilçesinde 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika

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