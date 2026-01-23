Türkiye\'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki pazar, olumsuz hava şartları nedeniyle kapatıldı.

Sivas'ta dünden bu yana devam eden kar yağışı, birçok ilçede de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla Hayvan Pazarı, hava şartları nedeniyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan duyuruda, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Şarkışla Hayvan Pazarımız bu hafta hizmete kapalı olacaktır. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte hayvan pazarımızın yeniden hizmete açılması konusunda kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS