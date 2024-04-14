Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Sivas\'ın Zara ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, son yolculuğuna uğurlandı. Bayram tatili dönüşü rahatsızlanan Çakmaktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zara Kaymakamlığı tören alanında düzenlenen resmi törende, Çakmaktaş'ın mesai arkadaşları ve ailesi tarafından veda edildi.

14.04.2024 18:46  Güncelleme: 18:48
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Sivas'ın Zara ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayram tatili için memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine giden Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, bayram tatili dönüşü Zara ilçesindeki evinin önünde aracından indiği sırada rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmaktaş hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Çakmaktaş için Zara Kaymakamlığı tören alanında resmi tören düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, "Mesai arkadaşımızı, bir ağabeyimi kaybettim. Kaybından dolayı da çok aşırı üzgünüm. Yedi aydan beri buradayım, yedi aydan beri ben şuna şahit oldum ki Alaeddin hocamız, kıymetli müdürümüz mesai mefhumu gözetmeksizin elinden ne geliyorsa yapmıştır. Yeri geliyordu hafta sonları çalışıyordu. Belki Zara'da doğmadı ama Zara'nın öz evladıydı. Zara için çok güzel hizmetlerde bulundu. Tüm eğitim hayatını Zara'da geçirdi. Belki nice bürokratlar çıkarttı buradan. Tekrardan Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Eğitim camiasının ve kederli ailesinin başı sağ olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ise, "Ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Hakikaten uzun yıllar burada görev yapmış, burayla özdeşleşmiş çok kıymetli bir hocamız. Nice öğrenciler yetiştirmiş. İnşallah inancımıza göre de yetiştirdiği öğrencilerimizin yapmış olduğu güzel amellerin onun sadaka-ı cariyesi olacağına inanıyorum. Ben bu manada öncelikle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Bey'in, şahsım ve bakanlık dip merkez teşkilatımız olmak üzere tüm eğitim camiası olarak tekrardan başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun inşallah" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener yaptığı konuşmada, "Camiamızın büyük bir kaybıdır. Kıymetli bir arkadaşımız bugün aramızdan ayrılıyor. Birazdan sıra kime gelecek onu bilmiyoruz. Belki de hepimizi teselli eden nokta burasıdır. Ben başka bir taziyeden geliyorum. En yakınlarımdan bir parçayı toprağa vererek geliyoruz. Umarız arkamızda bu kalabalığı biz de oluştururuz" ifadelerine yer verdi.

Tören sonrası Alaeddin Çakmaktaş'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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