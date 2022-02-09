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Sivas, nüfus yoğunluğunda 78. sırada - Son Dakika

Sivas, nüfus yoğunluğunda 78. sırada

09.02.2022 16:15
Sivas, nüfus yoğunluğunda 78. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas; nüfus yoğunluğu bakımından 78. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas; nüfus yoğunluğu bakımından 78. sırada yer aldı.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 110 kişi olarak kayıtlara geçerken 28 bin 619 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olan Sivas'ta bu sayı 22 kişi olarak açıklandı.

İstanbul; kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'u 563 kişi ile Kocaeli, 368 kişi ile İzmir, 344 kişi ile de Yalova izledi. Nüfus yoğunluğu en az olan şehir ise 11 kişi ile Tunceli oldu. Bu ili 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan, 22 kişi ile de Sivas izledi. - SİVAS

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas, nüfus yoğunluğunda 78. sırada - Son Dakika


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