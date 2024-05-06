Sivas'ta 3 Metre 80 Santim Uzunluğunda Dev Ekmek Üretildi - Son Dakika
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Sivas'ta 3 Metre 80 Santim Uzunluğunda Dev Ekmek Üretildi

Sivas\'ta 3 Metre 80 Santim Uzunluğunda Dev Ekmek Üretildi

Sivas'ın Zara ilçesinde bir fırıncı, 3 metre 80 santimetre uzunluğunda devasa bir ekmek üretti. Fırıncı Erdoğan Çiçek, 7 saat süren bir çalışma sonucunda bu dev boyuttaki ekmeği pişirdi. Ekşi mayalı olan bu ekmek, en az 10 gün taze kalabiliyor.

06.05.2024 14:09
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Sivas'ta bir fırıncı 3 metre 80 santim uzunluğunda, boyundan uzun somun ekmeği üretti.

Sivas'ın Zara ilçesinde fırın işletmeciliği yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, şaşırtıcı bir başarıya imza attı. Çiçek, ustalıkla hazırladığı devasa boyuttaki ekmek ile dikkatleri üzerine çekti. Sıradanın çok ötesinde bir boyuta sahip 3 metre 80 santimetre uzunluğundaki bu ekmeği tek başına 7 saatte pişirdi. Yapmış olduğu bu ekmek Erdoğan Çiçek'in kendi boyunu aştı. Çiçek, 3 metre 80 santimetre uzunluğundaki bu dev ekmeği pişirirken büyük bir ustalık sergiledi ve Zara'nın gastronomik sınırlarını zorladı.

"10 gün taze kalır"

Daha öncede böyle bir ekmek yaptığını belirten fırıncı Erdoğan Çiçek; "1 metre 90 santim uzunluğunda bir ekmek yapmıştım. Daha büyüğünü yapmak istedim. Bugün de 3 metre 80 santim uzunluğunda ekmek yaptım. Bu ekmeği yapmam uzun sürdü. Hamurun kabarması, fırına girmesi 7 saat sürdü. 7 saat sonrasında bu ekmeği meydana getirdik. 30 kilo un ile bu ekmeği tek başıma yaptım. Bu ekmekte en az 130 tekli ekmek var burada. Ekşi mayalı olduğu en az 10 gün taze kalır, bayatlamaz bu ekmek" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 3 Metre 80 Santim Uzunluğunda Dev Ekmek Üretildi - Son Dakika

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