Sivas'ta 504 bin kişiye afet eğitimi verildi - Son Dakika
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Sivas'ta 504 bin kişiye afet eğitimi verildi

04.03.2022 00:57
Sivas'ta 504 bin kişiye afet eğitimi verildi

Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Sivas'ta 2021 yılı afet eğitim yılı süresince 504 bin 674 kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Sivas'ta 2021 yılı afet eğitim yılı süresince 504 bin 674 kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

Sivas'ta 1-7 Mart deprem haftası dolaysıyla AFAD İl Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan AFAD Acil Mobil Uygulama, Afet Acil Durum Gönüllüleri ve Depremlerden sonra ilk 6 saatlik zamanda neler yapılması gerektiğini anlatan kısa metrajlı filmler izletildi. Toplantıda konuşan Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, 2022 yılını da bakanlık tarafımdan tatbikatlar yılı ilan ettiğini söyledi.

"Yıl boyunca yaklaşık 54 bin tatbikat yapılması planlanıyor"

Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, her yıl olduğu gibi bu yılda bir takım faaliyetlerle toplumsal farkındalığı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "2021 yılı bakanlığımız tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Bu afet eğitim yılı süresince Sivas'ta 504 bin 674 vatandaşımıza eğitim verdik. Türkiye genelinde yıl sonuna kadar planlanan öncelikle 51 milyondu daha sonrasında 68 milyon rakamına ulaşıldı. Fakat şunu iyi biliyoruz ki sadece temel afet farkındalık eğitimleri vermek insanlarda beklenen davranış değişikliğini meydana getirmek için yeterli değil. Bu bir ön bilgilendirmeydi. Bu yıl ise öğrenilenlerin daha iyi pekiştirilmesi için 2022 yılını da bakanlığımız tatbikatlar yılı ilan etti. Yıl boyunca yaklaşık 54 bin tatbikat yapılması planlanıyor. Bu anlamda da içinde bulunduğumuz zaman diliminde 1-7 Mart deprem haftası olduğu için her yıl olduğu gibi bu yılda bir takım faaliyetlerle toplumsal farkındalığı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'de bir ilki deneyeceğiz"

AFAD İl Müdürü Ekinci, bütün Türkiye genelinde ki okullarda eş zamanlı olarak tatbikatlar yapılacağını söyleyerek, "Bu anlamda yarın inşallah Türkiye'de belki bir ilki deneyeceğiz. Bütün Türkiye genelinde ki okullarımızda eş zamanlı olarak tatbikatlar yapacağız. Aynı anda bütün okullarımızda bu tatbikatlar yapılacak. Tatbikatlar hakkında toplantılarda hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün okul müdürlerimize okullarımızda uygulanacak usul ve esasları anlattık. Yarın saat 11.30' da tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bütün okullarımızda eş zamanlı olarak deprem anı ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirilecek. Yani birinci zilde çocuklarımız deprem anını kapalı bir mekanda yaşıyormuş gibi çök, kapan, tutun yaparak kişisel koruma tedbirlerini alacak. Daha sonraki ikici zilde ise sarsıntı bitmiş ve tehlike geçmiş olacak ve bina acil durum tahliye planına göre bütün acil çıkışları kullanarak bu çocuklarımızın güvenli bir şekilde dışarıya nasıl tahliye olabileceklerini uygulamalı olarak gösterebileceğiz" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta 504 bin kişiye afet eğitimi verildi - Son Dakika


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