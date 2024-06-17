Sivas'ta Afrika uyruklu öğrenciler bayramlaştı ve lezzetleri tattı - Son Dakika
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Sivas'ta Afrika uyruklu öğrenciler bayramlaştı ve lezzetleri tattı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, öğrencilerin ailelerinden uzakta geçirdikleri Kurban Bayramı'nda bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 200 Afrika uyruklu öğrenci bir araya gelerek bayramlaştı ve Türkiye ve Sudan mutfağına özgü lezzetleri tattı. Etkinlikte, Sudan baharatlarıyla Türk yemekleri karıştırılarak güzel bir menü oluşturuldu.

17.06.2024 14:46
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Üniversite öğrenimi için Sivas'a gelen Afrika uyruklu öğrenciler Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte hem toplu olarak bayramlaştı hem de Türkiye ve Sudan mutfağına özgü lezzetleri tattı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 'Kurban Paylaşmaktır' sloganıyla örnek bir etkinliğe imza attı. Sivas'ta yaşayan Afrika uyruklu öğrencileri bir araya getiren Vakıflar Bölge Müdürlüğü, öğrencilere yemek ikramında bulundu. Sudan'ın yöresel lezzetlerinin de yapıldığı etkinlikte öğrenciler bayramlaştı. Etkinliğe yaklaşık 200 yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Biz Vakıf çalışanlarının ve Vakıfa gönül verenlerin en hazlı günlerinden birindeyiz. Sudanlı birkaç öğrencimiz bize müracaat ettiler. 'Ailelerimize gidemiyoruz, Kurban Bayramı'nı da burada geçireceğiz. Bu hususta bize yardımcı olur musunuz?' dediler. Bizler de tabi dedik. Böylece ailelerine gidemeyen, onlarla bu hazzı yaşayamayan evlatlarımıza bu ortamı hazırladık. Ecdadımızdan aldığımız bayrağı taşıyoruz. Biz aynı ecdadın çocukları olarak burada bayramlaşmayı paylaşıyoruz. Bayramın ikinci gününde bu yavrularımız birbirleri ile buluştular, bayramlaştılar" ifadelerini kullandı.

"Aile olmayı tercih ettik"

Evlerinden uzak kalan arkadaşları için bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Sivas Sudanlı öğrenciler Topluluğu Başkanı Fadi Alameldin Abdalla Eltahır, "Sivas'ta okuma fırsatı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye ayak bastığımız andan itibaren Allah razı olsun Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bize yardımcı oldu. Arkadaşlarımız bayramda ailelerinden uzak olunca biz aile olmayı tercih ettik. Türk yemeklerine benzer Sudan yemekleri yaptık. Sudan baharatları getirdik, arkadaşlar da yardımcı oldular. Türk yemekleri ve Sudan yemeklerini karıştırdık. Ortaya güzel bir şey çıktı. Bu etkinlikten dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Afrika uyruklu öğrenciler bayramlaştı ve lezzetleri tattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Afrika uyruklu öğrenciler bayramlaştı ve lezzetleri tattı - Son Dakika
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