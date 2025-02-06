Sivas'ta Deprem Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Deprem Sergisi Açıldı

Sivas\'ta Deprem Sergisi Açıldı

6 Şubat deprem felaketinin ikinci yılı için Sivas'ta fotoğraf sergisi düzenlendi.

06.02.2025 16:31
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Sivas Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ikinci yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı.

Sivas'ta AFAD ve AKUB ekipleri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerinin ikinci yılında resim sergisi açtı. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde ekiplerin arama kurtarma ve yardım çalışmalarını konu alan sergide deprem temalı fotoğraflar sergilendi. AKUB Lideri ve Sivil Savunma Uzmanı Adem Yıldırım'dan sergi ve deprem alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Türkiye'nin asrın felaketinde büyük bir dayanışma örneği sergilediğin ifade etti.

"Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle karşılaşmaması için temennilerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, "İlimiz özelinde eğitim camiamız ve Sivas halkı da depremzede vatandaşlarımız için seferber oldu. Müdürlüğümüz AKUB ekibi, gönüllü öğretmenlerimiz depremin yaşandığı illerimizde AFAD koordinasyonunda yürütülen tüm çalışmalarda aktif olarak görev aldılar. Bu büyük felaketin yıldönümünde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Eğitim, Deprem, sivas, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Deprem Sergisi Açıldı - Son Dakika

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