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Sivas'ta karne heyecanı, 116 bin 746 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Sivas'ta karne heyecanı, 116 bin 746 öğrenci karne aldı

Sivas il genelinde 116 bin 746 öğrenci karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline merhaba dedi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, öğrencilerle yakından ilgilenerek karnelerini dağıttı.

Sivas\'ta karne heyecanı, 116 bin 746 öğrenci karne aldı
19.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:55
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Sivas'ta karne heyecanı, 116 bin 746 öğrenci karne aldı

SİVAS - Sivas il genelinde 116 bin 746 öğrenci karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline merhaba dedi.

2023-2024 eğitim-öğretim birinci yarıyılı sona erdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da öğrenciler karne sevinci yaşadı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve karnelerini dağıtan Vali Şimşek, ara tatili iyi geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini ve kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Minik öğrencilerden anlamlı sergi

Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen HEDEF projesi kapsamında; Bahattin Makbule Özberk Anaokulu tarafından 'Sıfır Atık' temalı tasarla yap-oyna etkinliği sergisi düzenlendi. Okul ziyaretinde ilk olarak sınıfları ziyaret eden Vali Şimşek, minik öğrencilere karnelerini vererek, boya kalemi ve boyama kitabı hediye etti. Vali Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve okul öğretmenlerinin katılımıyla sıfır atık temalı serginin açılışı gerçekleştirildi. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin işbirliğinde hazırlanan sergide, atık malzemeler kullanılarak özel eğitim öğrencilerine yönelik 67 adet eğitici oyuncak ve materyaller hazırlandı. Hazırlanan materyaller, farklı okullarda bulunan özel eğitim öğrencilerinin bilmekle alakalı ve duyusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hediye edilecek.

İkinci dönem ders zili, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak

Vali Şimşek, serginin öğrencilerin bilinçlendirilmesine ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağladığını ifade ederek, serginin hazırlanmasında emek gösteren öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti. Derslere 2 haftalık mola verilecek. İkinci dönem için ders zili, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta karne heyecanı, 116 bin 746 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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