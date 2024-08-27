Sivas\'ta Kaybolan Kedi İçin 5 Bin TL Ödül

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Sivas'ta Pati isimli kedisi kaybolan Tuğçe Yıldız, kedisini bulana 5 bin TL para ödülü vadetti.

Sivas'ta yaşayan Tuğçe Yıldız, 5 günlükken sahiplendiği kedisi Pati'yi bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Bebek gibi büyüttüğü Pati'nin 4 gün önce evden kaybolmasının ardından Yıldız, sosyal medyada ve çevrede yardım çağrısı yaptı. İlanlar bastırarak her yere asan Yıldız, kedisini bulana 5 bin TL ödül vadetti.

"Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum"

Kaybolan kedisinin başına bir şeyin gelmesinden korktuğunu belirten Tuğçe Yıldız, "Üç aylık bir kedi ve dışarıyı falan hiç bilmiyor, bu çevrede de çok fazla yabani hayvan var başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Umarım birisi bulmuştur ve bakıyordur. Temennim yaşıyor olması ve iyi bir ailenin onu bulmuş olması. Birçok yere ilan astık, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Bulan kişiye 5 bin TL para ödülümüz var" dedi.

"Bebek gibi biberonla emzirdim"

Kedisini biberonle beslediğini söyleyen Yıldız, "Hayvan sevgim çocukluğumdan beri var. Çalışan bir insan olduğum için sahiplenirken de biraz korkum vardı bakabilir miyim, sahip çıkabilir miyim diye. Maalesef korktuğumda başıma gelmiş oldu. Annesini kaybeden pati daha beş günlükken bende kalmaya başladı. Yeni doğmuş bebek gibi biberonla emzirdim. Anne sütü bulamadığı için birçok hastalık atlattı üç aylık oldu, yeri çok belli evde çok arıyoruz onu. Camdan atladığını düşünüyoruz, sıcaktan bunalmasın diye camın kenarını açık bırakmıştım. Birazda benim hatam var. Oradan atladığını düşünüyorum. Bununda fazlasıyla vicdan azabını çekiyorum. Bu civarda parkta görenler olmuş, çok uzak konumlardan asılsız haberler geliyor. Farklı farklı kedi fotoğrafları atanlar oluyor. Para ödülünü yazdıktan sonra 5 bin TL iyiymiş bulalım gibi dönüşler alıyorum. Buda beni çok üzüyor. Bir canı para karşılığı bulma çabaları da çok üzücü, insanlığımızı sorgulatıyor" diye konuştu. - SİVAS