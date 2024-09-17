Sivas'ta Narin Güran Anısına Çocuk Parkı Açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Narin Güran Anısına Çocuk Parkı Açıldı

Sivas\'ta Narin Güran Anısına Çocuk Parkı Açıldı

Sivas Belediyesi, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısını yaşatmak için yeni bir çocuk parkı açtı. Açılışta duygu dolu anlar yaşandı ve Narin'in hatırasına saygı duruşu yapıldı.

17.09.2024 18:27  Güncelleme: 18:33
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Sivas'ta açılan bir parka, Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in ismi verildi.

Sivas Belediyesi, Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısını yaşatmak için Alibaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkına, Narin'in ismini verdi. Narin'in ismini taşıdığı çocuk parkı için açılış programı düzenlendi. Programa vatandaşların yanı sıra bazı il protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Narin'in gülüşü ve neşesiyle bu dünyayı güzelleştirdiğini ifade ederek, "Narin kızımıza kıyanlar yaptıkları caniliklerin bedellerini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Kolluk kuvvetlerimize ve Türk adaletine bu konuda güvenimiz tamdır" dedi.

Konuşmanın ardından çocukların kurdeleyi kesmesiyle parkın açılışa yapıldı. Vatandaşlar ve çocuklar ise bu parkı çok beğendiklerini belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Narin Güran Anısına Çocuk Parkı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Narin Güran Anısına Çocuk Parkı Açıldı - Son Dakika
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