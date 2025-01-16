Sivas\'ta Polis Memuru Hatice Saraç Ulukaya\'ya Veda

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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya (50) geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir çocuk annesi olan Ulukaya için bugün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Ulukaya'nın naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla tören alanına getirildi. Tören saygı duruşu ile başladı. Hatice Saraç Ulukaya, İl protokolü ve meslektaşlarının katıldığı törende, Ulukaya'nın biyografisi okundu. Dualar edildi. Ulukaya'nın naaşı merasim mangasının omuzlarında cenaze arazına konularak defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı. - SİVAS