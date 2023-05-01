Bu mezarı görenler gördüklerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise ürpertici - Son Dakika
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Bu mezarı görenler gördüklerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise ürpertici

02.05.2023 20:05

Sivas'ta 8 buçuk metre uzunluğundaki mezarı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, mezarın içinde yatan kişi hakkındaki söylentilerse bir hayli ilgi çekiyor. Şarkışla ilçesine bağlı Dikili köyünde bulunan ve Şeyh Ziya Baba isimli bir zata ait olduğu düşünülen mezar uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Köye ilk defa gelip mezarı görenler merak edip mezarın uzunluğunu ölçüyor. Köy sakinlerinin anlattığı rivayetlere göre ise Şeyh Ziya Baba'nın Kıbrıs harbinde mezarından kalkarak savaşa gittiği ve zaman zaman namaz kılmak için çeşmeye gidip abdest alarak mezarının yanında namaz kıldığı anlatılıyor.

"ÇEŞMEYE ABDEST ALMAYA GİDİYORMUŞ"

Köy sakinlerinden Hakkı Koç, köydeki büyüklerinden zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini anlattıklarını söyleyerek, "Benim çok yaşlı bir ebem vardı. Bana bu zatın mezarından kalkıp Kıbrıs harbine gittiğini anlattı. Şeyh Ziya Baba 7 kardeşmiş ve mezarları da birbirini görecek şekilde farklı noktalara yapılmış. Kayınbabam derdi ki 'Çeşmeden ibrik ile suyu doldururdum sabah kalktığımda ise ibrikte su yok' derdi. Çeşmenin orada abdest aldığını ve burada namaz kıldığını görenler de var. Bu mezar 8.5 metre gelenler de soruyor neden böyle diye fakat bilemiyoruz" dedi.

"GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Köy muhtarı Veysel Koç da mezarı görenlerin dikkatini çektiğini belirterek, "Bizim bu mezara aklımız yetmiyor. Biz doğduk doğalı bu mezar burada var. Şeyh Ziya Dede diye bir zat yatıyor. Uzunluğu 8.5 eni ise 2.5 metre, gelip gidenlerin dikkatini çekiyor. Neden böyle olduğunu soruyorlar ama bizim de bir bilgimiz yok" diye konuştu.

İşte görenleri şaşırtan o mezar;

Bu mezarı görenler gözlerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise tüyler ürpertiyor
Bu mezarı görenler gözlerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise tüyler ürpertiyor
Bu mezarı görenler gözlerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise tüyler ürpertiyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bu mezarı görenler gördüklerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise ürpertici - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu mezarı görenler gördüklerine inanamıyor! Hakkında anlatılanlar ise ürpertici - Son Dakika
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