Siverek'te Kadınlara Yönelik Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Siverek'te Kadınlara Yönelik Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi Açıldı

Siverek\'te Kadınlara Yönelik Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açılan Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi, kadınlara kendi işlerini kurma imkanı sunarak dünya ve yöresel mutfakları öğrenme fırsatı veriyor. Merkez, kadınların özgüvenini artırmayı ve aile ekonomilerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

06.05.2025 10:25  Güncelleme: 10:37
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Şanlıurfa'daki Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi kadınlara kendi işlerini kurma imkanı sağlarken dünya mutfağı ve yöresel yemekler kadınların elinde tat buluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında yürütülen ve AB tarafından finanse edilen yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) çerçevesinde Siverek Belediyesi tarafından uygulanan Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi kadınlara kendi işlerini kurma imkanı sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Karacadağ Siverek Gastronomi Girişimcilik Merkezi, kadınlara kendi işlerini kurma ve gelir getirici faaliyetler için gerekli ortam ve desteği sağlıyor. Yaklaşık 6 ay önce açılan merkezden faydalanan kadınlar, burada istihdam edilerek, hem üretime hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Dünya mutfağı, yöresel yemekler ve tatlıları yapmayı öğreniyorlar

Yaklaşık 6 ay önce hizmet vermeye başlayan Karacadağ Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi'nde 30 kadın kursiyer, usta öğreticiler gözetiminde dünya mutfağı, yöresel yemekler ve tatlıları yapmayı öğreniyor. Ayrıca Siverek'in zengin yemek kültürünün de tanıtılacağı merkezin kadınlar için yeni bir istihdam alanı oluşturması da amaçlanıyor. Merkezde eğitimini tamamlayan kadınların işgücüne katılmaları yönünde teşvik edileceği ve yeni istihdam alanlarıyla ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

"Kadınların özgüveni arttı"

Merkezde aşçı olarak görev yapan Usta Aşçı Ceylan Özer, "Buranın aşçısıyım. Ayrıca kursiyer bayan arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Onların buraya gelirken özgüvenlerinin nasıl yükseldiğini görüyorum. Aynı zamanda anasınıfımız da var, çocuklarını da getirip buraya bırakabiliyorlar. Belediyemizin sunduğu imkanlar doğrultusunda hep beraber burada çalışıyoruz. Buradaki bayan arkadaşlar bütün eğitimlerini tamamladıktan sonra gidip kendi işletmelerini açabilirler, mesleklerini yapabilirler" dedi.

Kendi iş yerlerini kuracaklar

Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi işyerini açmayı düşündüğünü belirten kursiyerlerden Merve Nur Yüksekyol, "Belediyemizin gastronomi merkezini açtığını duydum. Buraya başvurup dünya mutfağının yemekleri ile geleneksel yemekleri öğreniyoruz. Buradan sertifikalarımızı alarak kendi işyerimi kurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede büyük başarı

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Musa Bilgiseven, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirmiş olduğumuz Karacadağ Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezindeyiz. Merkezimiz 2024 yılı Ekim ayı itibariyle 6 aydır hizmet vermektedir. Bu hizmet kapsamında iki ayrı grup olarak toplam 60 kişilik bir eğitim sağladık. Bu eğitimlerde bazı genç kız ve ev kadınlarının, özel sektör, kamu kuruluşlarında ve merkezimizde istihdamı için seferber olduk" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siverek'te Kadınlara Yönelik Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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