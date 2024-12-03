Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: "Sivrihisar Çiçekler Açtı. Önümüzdeki Dönemde de Neler Olacağını Tüm Hemşehrilerimiz Görecekler" - Son Dakika
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Yerel

Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: "Sivrihisar Çiçekler Açtı. Önümüzdeki Dönemde de Neler Olacağını Tüm Hemşehrilerimiz Görecekler"

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CHP'nin 74 yıl sonra yerel seçimi kazandığı Sivrihisar’da Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçede tamamlanan ve yapılacak olan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Sivrihisar çiçekler açtı" diyen Başkan Dökmeci, "Biz hemşehrilerimize yönelik hizmetler yapıyoruz, şahıslara değil. Önümüzdeki dönemde de neler olacağını tüm hemşehrilerimiz görecekler" ifadesini kullandı.

03.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:18
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HABER: MELTEM KARATAŞ

(ESKİŞEHİR) - CHP'nin 74 yıl sonra yerel seçimi kazandığı Sivrihisar'da Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçede tamamlanan ve yapılacak olan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Sivrihisar çiçekler açtı" diyen Başkan Dökmeci, "Biz hemşehrilerimize yönelik hizmetler yapıyoruz, şahıslara değil. Önümüzdeki dönemde de neler olacağını tüm hemşehrilerimiz görecekler" ifadesini kullandı.

31 Mart Seçimlerinde yüzde 46,79 oy alan CHP'li Habil Dökmeci, Sivrihisar Belediye Başkanı seçildi. Böylece CHP, 74 yıl sonra Sivrihisar Belediyesi'ni kazanmış oldu. Seçimlerin üzerinden geçen 8 aylık zaman dilimini değerlendiren Habil Dökmeci, "Sivrihisar'ın bu dönemlerde ruhsuzlaştığı söyleniyor. Duyuyoruz. Evet, rantın olmadığı yerde, hortumlamanın olmadığı yerde ve diğer farklı düşüncelerin olmadığı yerlerde bazılarına Sivrihisar ruhsuz gelebilir. Sivrihisar'ın ruhu yerindedir. Sivrihisar çiçekler açtı. Önümüzdeki dönemde de neler olacağını tüm hemşehrilerimiz görecekler" diye konuştu.

Mazbatasını aldığı 15 Nisan'dan itibaren bölgede projeler kapsamında çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Habil Dökmeci, tarihi Seydiler Hamamı'nın restorasyon işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"31 Mart demeyelim 15 Nisan diyelim. Çünkü mazbatasını geç alan belediye başkanlarından birisi benim. Bizden önceki yönetimin, daha önceki belediye başkanımızın icraatları ve onun devamını gerektiren tüm projelerde ben ve ekip arkadaşlarım sahadayız. Sivrihisar için çalışmaya devam ediyoruz. En son Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şu an Sivrihisar'daki hemşerilerimiz bu hizmetten faydalanıyor. Buna istinaden Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ilçem adına teşekkür ediyorum. Onların getirmiş olduğu bu hizmeti ilçemize yakışır bir şekilde devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Daha öncesinde ilçemizde beş altı yıldır kapalı olan Seydiler Tarihi Hamamımız Eskişehir Valimiz Hüseyin Aksoy'un destekleriyle belediye bütçemizin bir kısmından harcama yaparak hamamımızın restorasyonunu bu hafta bitmek üzere. Önümüzdeki süreçte Sivrihisarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Belediyemiz işletecek. Daha öncesinde de daha önceki yönetim tarafından hizmete açılan Ulu Cami'nin yanında bulunan Alemşah Çay Bahçemizin bizim yönetimimizde tekrar tadilat ve düzenlemesi yapılarak ilçemizde şehit ve gazi ailelerimize ücretsiz diğer hemşehrilerimize makul oranda fiyatlarla hizmet vermeye bizim dönemimizde başladı.

"Yöresel hizmet lokantamızın açılışını gerçekleştireceğiz"

İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın hizmet aldığı umuma açık yerler yani lavabolar, WC'ler tüm hemşehrilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunuldu. Daha önceki başkanımız tarafından yöresel lezzetler adı altında açılan lokantamız, dönemimizde tekrar belediye bünyemize alınarak şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ve diğer vatandaşlarımıza da makul oranlarda fiyatlarla yöresel hizmet lokantamız olarak hizmet verecek. Onun da önümüzdeki hafta açılışını gerçekleştireceğiz. Biz hemşehrilerimize yönelik hizmetler yapıyoruz, şahıslara değil. Tüm hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Sivrihisar'ın bu dönemlerde ruhsuzlaştığı söyleniyor. Duyuyoruz. Evet rantın olmadığı yerde, hortumlamanın olmadığı yerde ve diğer farklı düşüncelerin olmadığı yerlerde bazılarına Sivrihisar ruhsuz gelebilir. Sivrihisar'ın ruhu yerindedir. Sivrihisar çiçekler açtı. Önümüzdeki dönemde de neler olacağını tüm hemşehrilerimiz görecekler.

"Bize verilen yönetmelikler, kanunlar çerçevesinde de çalışmaya devam ediyoruz"

Kendi kişisel düşüncelerimle değil, hemşehrilerimize yapacağım hizmetlerle devam etmek istiyorum. Tasarruf tedbirleri uygulanabilir. Sadece belediyelerde değil devletimizin tüm organlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik durum gözler önünde. Biz tasarruf tedbirlerine uyuyoruz. Bize verilen yönetmelikler, kanunlar çerçevesinde de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüze bir şey sunulduysa bu doğrultuda hareket edeceğiz. Yatırımlarımızı gerçekleştiremiyoruz tasarruf tedbirleri kapsamında ama şöyle bir şey var: Örneğin, sosyal projemiz vardı bizim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yazdığımız yazılarda uygun görüş bildirdiler ve Bakanlığımızın desteğiyle o projemizi şu an gerçekleştiriyoruz. Tabii ki ekonomik sıkıntılar var, tasarruf tedbirleri var. Ama doğru işlerle, doğru hareketle devletimizin imkanlarından da yararlanabiliriz. Tarihi hamamın restorasyonu yapacaktık. Sayın Valimize bildirdik. Valimiz de uygun olduğunu düşünerek bize destekte bulundular. Yapılan işler doğru olduğu sürece hata olmayacaktır. Desteklenecektir.

"Görev süremiz boyunca verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"

Belediyede Sayıştay denetçilerinin görev yaptığını ifade eden Dökmeci, "Sayıştay denetçilerimizin ilçemize gelmesi beni sevindiriyor. Biz yanlış yapmıyoruz" dedi. Dökmeci, şöyle devam etti:

"Biz burada hemşehrilerimizin göreceği zararı en aza indirerek faydalı projelerle hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım şöyle bir şey hedefledik: 2025 Nisan ayından itibaren 21 bin nüfuslu bir ilçede bir belediyenin neler yapabileceğini, nasıl bir örnek çalışmalar sergileyebileceğini göstereceğiz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir sorunumuz olmadan, en güzel şekilde görev süremiz boyunca verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. Sayıştay denetçilerimiz görev yapıyorlar. Onlar da kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Şikayet olabilir. CİMER kayıtlarıyla yapılan şikayetler neticesinde ilgili kurumlar bunun soruşturmasını yapabilir. Çünkü yaptığımız işler belli. Sayıştay denetçilerimizin ilçemize gelmesi beni sevindiriyor. Geri dönüp baktığınızda bu şekilde incelemenin yapılmadığını düşünüyorum. Biz yanlış yapmıyoruz. Hemşehrilerimiz doğru hizmet alıyor. Biz memnunuz. Müfettişlerimiz, Sayıştay denetçilerimiz gelsin."

Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: "Sivrihisar Çiçekler Açtı. Önümüzdeki Dönemde de Neler Olacağını Tüm Hemşehrilerimiz Görecekler"
Kaynak: ANKA

Habil Dökmeci, Sivrihisar, Belediye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: 'Sivrihisar Çiçekler Açtı. Önümüzdeki Dönemde de Neler Olacağını Tüm Hemşehrilerimiz Görecekler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: "Sivrihisar Çiçekler Açtı. Önümüzdeki Dönemde de Neler Olacağını Tüm Hemşehrilerimiz Görecekler" - Son Dakika
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