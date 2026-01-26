Sivrihisar\'da kaldırım işgallerine zabıta geçit vermiyor

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde işyerleri önlerinde kaldırımları işgal eden duba, levha, tabela ve benzeri eşyalarla ilgili zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Yapılan denetimler kapsamında, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat bir şekilde kullanılmasını engelleyen işgaller konusunda esnaf bilgilendirilerek gerekli uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan duba, levha, tabela ve benzeri eşyalar ise zabıta ekipleri tarafından toplandı. Sivrihisar Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız, yayalarımızın kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi, yaya trafiğinin düzenli hale getirilmesi amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Kamuya ait alanların amacına uygun kullanımı konusunda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR