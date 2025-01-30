Sivrihisar'da Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başladı - Son Dakika
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Sivrihisar'da Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başladı

Sivrihisar\'da Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başladı

Sivrihisar'da, kırsal mahallelerden ilçe merkezine ücretsiz halk otobüsü seferleri başlatıldı. Bu hizmet, vatandaşların Çarşamba günleri kurulan Halk Pazarına daha rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

30.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:50
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Sivrihisar'da Çarşamba günleri kurulan Halk Pazarına vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için tüm kırsal mahallelerden ilçe merkezine ücretsiz halk otobüsü seferleri başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin destekleri ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin girişimleri ile Sivrihisar'da yeni bir hizmet daha faaliyete geçti. Sivrihisar'da kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, Çarşamba günleri kurulan Halk Pazarına rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz halk otobüsü seferleri başladı.

Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle, kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçirdik. Çarşamba günleri halk pazarına gelmek isteyen hemşehrilerimiz için tüm kırsal mahallelerimizden ilçe merkezine ücretsiz otobüs seferleri başlattık. Sabah mahallelerinden alınan vatandaşlarımız, pazar alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için ilçe merkezine ulaştırılacak ve gün sonunda yine ücretsiz olarak mahallelerine geri götürülecek. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivrihisar'da Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başladı - Son Dakika

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