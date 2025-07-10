Sivrihisar Kültür ve Sanat Festivali\'nde Görsel Şölen

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği program kapsamında 6 farklı ülkeden gelen konuklar Vilayet Meydanı'nda yöresel dans ve gösterilerini sergilerken adeta bir görsel şölen oluşturdu.

Sivrihisar Belediyesi Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festival programı tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikte Kazakistan, Mısır, Güney Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen konuklar yöresel dans ve gösterilerini Vilayet Meydanı'nda sergiledi. 6 farklı ülkenin bir araya geldiği etkinlik birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi. Ayrıca katılımcılar kıyafet ve gösteri ekipmanlarıyla meydanda adeta görsel bir şölen oluşturdular. Her yaştan katılımcının olduğu etkinlik izleyici vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi. - ESKİŞEHİR