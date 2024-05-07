Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Siyasette Yenilik Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Siyasette Yenilik Ödülü'ne layık görüldü

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Siyasette Yenilik Ödülü\'ne layık görüldü

Viyana merkezli Siyasette Yenilik Enstitüsü, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'i Siyasette Yenilik ödülüne layık gördü. Ödül, demokrasi alanında gösterdiği yenilikçi akademik çabaları ve katılımcılık temelinde farklı kesimleri bir araya getirme çabaları nedeniyle verildi.

07.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:37
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Viyana merkezli Siyasette Yenilik Enstitüsü (Innovation in Politics Institute), "Siyasette Yenilik" ödülüne bu yıl Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'i layık görüldü.

Merkezi Viyana'da bulunan Siyasette Yenilik Enstitü'sünün demokrasi alanındaki "Siyasette Yenilik" ödülüne bu yıl Türkiye'den Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin layık görüldü.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin desteklediği ve Barselona'da gerçekleştirilen ödül töreni siyaset bilimi alanındaki uzman ve akademisyenlere bu alanda verilen en prestijli ödül kabul ediliyor.

Siyasette Yenilik Ödülü bu yıl demokrasi, iklim, teknoloji, eğitim, hükümette iyileştirme, yerel kalkınma ve sosyal uyum olmak üzere 7 ayrı kategoride verildi. Kendi alanlarına katkıda bulundukları için 26 ülkeden seçilen 334 aday, Avrupa çapında bin vatandaştan oluşan halk jürisi tarafından değerlendirilerek her kategori için 10 olmak üzere 70 finalist seçildi.

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, jüri değerlendirmesinde "Siyasette Yenilik" ödülüne; şehir ve bölge planlama, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu politikaları ve katılımcılık alanlarında teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, yönetenlerle yurttaşlar ve sivil toplum arasında bağlar kurulması, kutuplaşma eğilimlerine karşı büyük kentlerde demokratik katılım için yeni alanlar açılması için gösterdiği uzun süreli, azimli ve yenilikçi akademik çabaları için layık görüldü.

2019 seçimlerinden sonra uzun yıllardır Ankara'da hakim kılınan çatışma ve kutuplaşma siyasetine karşı kentteki farklı kesimleri katılımcılık temelinde bir araya getirmek için kullanılan yenilikçi yaklaşımlar, 6 milyona varan büyük bir metropol kentte yaşayan yurttaşların kente aidiyetlerinin artırılması için kullanılan genel stratejiler, kurulan kent konseyinin uluslararası başarıları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu süreçteki kesintisiz desteği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın başarılı yönetimi ile finale kaldı. Ankara, ödülde siyaset, sivil toplum ve akademinin örnek bir ortaklığı olarak da kabul edildi.

Ödül konuşmasında Savaş Zafer Şahin; demokratik katılım için liderlik, hayal kurabilmek ve halkın katılımı üçlüsünün ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu ve ancak bu şekilde kutuplaşmış dünyada ve toplumlarda farklılıkların ayrımcılık yapılmadan benimsenmesinin mümkün olabileceğini vurguladı. Şahin, süreçteki desteği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken ödülünü tüm Ankaralılara ve demokrasi için çalışan tüm insanlara hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Siyasette Yenilik Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

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