SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Paydaş Çalıştayı Düzenlendi

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" (SKUP) projesi kapsamında Başkentin gelecekteki ulaşım senaryolarının değerlendirilmesi ve projenin paydaşlara tanıtılması amacıyla 1. Paydaş Çalıştayı düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, ABB EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca koordine edilen SMART Ankara SKUP projesinin paydaşlara tanıtılması, proje süresince yapılan çalışmalarla Başkentin gelecekteki ulaşım senaryolarının birlikte değerlendirebilmesi amacıyla 1. Paydaş Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya; EGO Genel Müdür Yardımcısı Dr. Taylan Engin, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Murat Alican Ersever, SMART Ankara Projesi Takım Lideri Vekili SKUP Uzmanı Kristina Gauce, DAI Proje Uzmanı Dr. Hüseyin Çiçek, proje paydaşları ve akademisyenler ile davetliler katıldı.

KENT İÇİ ULAŞIMDA AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Murat Alican Ersever, kent içi ulaşıma akıllı ulaşım sistemlerini entegre etmeye devam edeceklerini belirterek, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü Başkentte sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemlerini kapsayan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmek için toplu ulaşım sistemlerini iyileştirme, bisiklet ve yürüyüş altyapısını geliştirme, trafik sıkışıklığını azaltma hedefiyle hazırlanan kentsel ulaşım planı olan SMART Ankara Projesi ile çevre, ekonomi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Vizyonu; Ankaralıları huzur ve güven içinde hayata taşıyan misyonu ise ulaşım hizmetlerini en güvenilir, en hızlı, en ekonomik, en rahat şekilde sunmak olan EGO Genel Müdürlüğü, kent içi ulaşıma akıllı ulaşım sistemlerini entegre ederek Ankaralılara çağdaş hizmetler sunmaya devam edecektir."

"Nasıl Bir Ankara'da Yaşamak İstiyorsunuz" başlığı altında gerçekleşen interaktif sunumun moderatörlüğünü Proje Uzmanı Zuhal Nalçakar üstlenirken, "SMART Ankara Projesi Üzerine EGO" sunumunu ise Proje Uzmanı Emre Çimen yaptı.