Soğanlı Vadisi Kapadokya'ya Dahil Oldu - Son Dakika
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Soğanlı Vadisi Kapadokya'ya Dahil Oldu

Soğanlı Vadisi Kapadokya\'ya Dahil Oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Soğanlı Vadisi, Kapadokya Alanı'na eklendi ve turizm yatırımları artıyor.

27.11.2024 11:19
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve 'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kapadokya Alanı'na dahil edildi.

Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi, yapılan yatırımlarla birlikte ziyaretçi sayısını artırmaya başlamıştı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Ayşe Böhürler'in Ankara'da yaptıkları diplomatik görüşmelerle de çok yönlü turizm çalışmalarının yapıldığı Soğanlı Vadisi, hem televizyon dizilerinin hem de görmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı olurken, balon uçuşlarına da vatandaşlardan yoğun ilgi gelmişti. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kayseri'nin kültür ve turizmi için yapılan görüşmeler sonucunda Bakan Ersoy, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bakan Ersoy'un açıklamalarının ardından Soğanlı Vadisi'ne bir müjde de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Soğanlı Vadisi, Kapadokya Alanı'na dahil edildi. Resmi Gazete'de Soğanlı Vadisi ile ilgili yayımlanan kararda, "Ekli harita ve koordinat listesinde belirtilen alanın Kapadokya Alanı'na dahil edilmesine, 7174 sayılı Kapadokya Alanı hakkında kanunun 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soğanlı Vadisi Kapadokya'ya Dahil Oldu - Son Dakika

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