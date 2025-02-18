Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girileceği bildirildi.

Kuzey yönlü rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesi beklenirken, özellikle Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yetkililer, Zonguldak ve çevresinde kuvvetli kar yağışlarının görülebileceğini belirterek, vatandaşları kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. - ZONGULDAK