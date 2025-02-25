Soğukta ATM\'ye Sığınan Kedi

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Küçükçekmece'de bir kedi, soğuk havadan banka ATM'sine sığınarak korunmaya çalıştı. ATM'ye para çekmeye gelen vatandaşları gülümseten manzara kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkisini hissettiren soğuk hava, sokak hayvanlarını da zor durumda bıraktı. Küçükçekmece'de soğukta üşüyen bir kedin, banka ATM'sinin sıcaklığına sığındı. ATM'nin işlem yapılan bölümüne çıkarak ısınmaya çalışan kedi, para çekmek isteyen vatandaşları gülümsetti. Kimseye aldırmadan kendini temizleyen kedi, meraklı vatandaşların fotoğraf karelerine konu oldu. İşlemlerini gerçekleştirdikten sonra kediyi severek ATM'den ayrılan vatandaşlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL