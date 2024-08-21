Söğüt Belediyesi Yaralı Yavru Kediye İlk Müdahaleyi Yaptı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaralanan yavru kediye ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yavru bir kedinin yaralanması ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden belediye veterineri ve ekipler yavru kediyi kontrol altına alarak ilk müdahalesini yaptı. Yapılan kontrollerin ardından sağlığına kavuşan yavru kedi tekrar sokağa bırakıldı.

Yaşanan bu yardımsever anlar ise Söğüt Belediyesine ait sosyal medya hesabında "Minik dostumuz iyi durumda" sözleriyle paylaşıldı. - BİLECİK