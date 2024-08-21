Söğüt Belediyesi Yaralı Yavru Kediye İlk Müdahaleyi Yaptı - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi Yaralı Yavru Kediye İlk Müdahaleyi Yaptı

Söğüt Belediyesi Yaralı Yavru Kediye İlk Müdahaleyi Yaptı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaralanan yavru kediye Söğüt Belediyesi veterineri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yavru kedi sağlığına kavuştuktan sonra tekrar sokağa bırakıldı.

21.08.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaralanan yavru kediye ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yavru bir kedinin yaralanması ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden belediye veterineri ve ekipler yavru kediyi kontrol altına alarak ilk müdahalesini yaptı. Yapılan kontrollerin ardından sağlığına kavuşan yavru kedi tekrar sokağa bırakıldı.

Yaşanan bu yardımsever anlar ise Söğüt Belediyesine ait sosyal medya hesabında "Minik dostumuz iyi durumda" sözleriyle paylaşıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Söğüt Belediyesi Yaralı Yavru Kediye İlk Müdahaleyi Yaptı - Son Dakika
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