Söğüt Devlet Hastanesi İkmal İhalesi Tamamlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımına başlandıktan sonra yarım kalan 50 yataklı devlet hastanesinin tamamlanması yönünde önemli bir adım daha atıldı. Projenin ikmal ihalesi tamamlandı ve ihaleyi bir uluslararası inşaat firmasının kazandığı bildirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan devlet hastanesinin yeniden gündeme alınmasının büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Durgut, "Uzun süredir tamamlanmayı bekleyen bu proje yeniden canlanıyor. Sağlık alanında ilçemize ciddi katkı sunacak bu yatırımın tekrar başlaması bizleri oldukça memnun etti. Başta Milletvekilimiz Halil Eldemir olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

17 dönümlük alanda yükselecek

Yeni hastane binasının, Kayhan Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 17 dönümlük Maliye Hazinesi'ne ait ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli alanda inşa edileceği belirtildi. Modern mimariyle tasarlanacak hastanenin, Söğüt'ün sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor. Proje, Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programı kapsamında hayata geçirilecek.

Halk hizmete açılmasını dört gözle bekliyor

Söğüt Devlet Hastanesi, Bilecik genelinde sürdürülen sağlık yatırımları arasında öne çıkıyor. İlçe halkı, uzun süredir tamamlanamayan bu projenin artık somut adımlarla ilerlemesinden memnun. Vatandaşlar, hastanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. - BİLECİK