Söğüt'te 6 köyde 54 çiftçiye 923 bin 200 metre sulama borusu ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Söğüt'te 6 köyde 54 çiftçiye 923 bin 200 metre sulama borusu ulaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söğüt\'te 6 köyde 54 çiftçiye 923 bin 200 metre sulama borusu ulaştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliğinin desteklediği proje kapsamında 6 köydeki 54 çiftçiye 923 bin 200 metre damlama sulama borusu dağıtıldı. Toplam 4 milyon 613 bin 300 TL değerindeki projenin çiftçilerin üretimini ve suyun verimli kullanımını desteklemesi amaçlanıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 54 çiftçiye 923 bin metre damlama sulama borusu desteği sağlandı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde düzenlenen damlama sulama borusu dağıtım programına katıldı. Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği tarafından desteklenen, toplam 4 milyon 613 bin 300 TL değerindeki proje kapsamında 6 köyde kullanılmak üzere 923 bin 200 metre damlama sulama borusu, 54 çiftçiye teslim edildi.

Kaymakam Murat Yayabaşı, "Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini desteklemek ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu tür projelere önem veriyoruz. Sağlanan desteğin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEkonomiGüncelSöğütYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: Söğüt'te 6 köyde 54 çiftçiye 923 bin 200 metre sulama borusu ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android