Bilecik\'te altyapı sonrası çalışmalar hız kazandı

31.05.2026 14:03  Güncelleme: 14:15
Bilecik'in Söğüt ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından oluşan zemin bozulmalarına karşı dolgu serimi ve yol düzenleme yapılırken, tozlanmayı önlemek için sulama çalışmaları da sürüyor.

Söğüt Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sahada yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Altyapı çalışmaları sonrası oluşan zemin bozulmalarına karşı dolgu malzemesi serimi gerçekleştirilirken, ulaşım konforunun artırılması amacıyla yol düzenleme çalışmaları yapıldı. Öte yandan, özellikle yaz aylarında oluşan tozlanmanın önüne geçmek için ilçe genelinde belirli periyotlarla sulama çalışmaları da yapılıyor. Ekiplerin, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla sahadaki çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını daha rahat ve güvenli hale getirmek için ekiplerimiz sahada olmaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Ulaşım, Söğüt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

