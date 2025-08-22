Söğüt\'te Dijital Tarih Müzesi Projesi Protokolü İmzalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Beylikten İmparatorluğa: Söğüt Dijital Tarih Müzesi" projesi için protokol imzaları atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeye, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destek veriyor. Projenin yürütücülüğünü Söğüt Belediye Başkanlığı üstlenirken, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje ortağı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ise iştirakçi olarak projede yer alıyor. Uzun süredir atıl durumda olan tarihi Halime Hatun Mescidi, dijital teknolojilerle donatılarak çağdaş bir müze konseptine dönüştürülecek. Müze, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini; interaktif sunumlar, hologram gösterileri ve projeksiyon canlandırmalarıyla ziyaretçilere aktaracak.

Projenin Söğüt'ün tarihi ve kültürel kimliğini daha da pekiştireceğini belirten Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bu proje, sadece geçmişimizi anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmada da kritik bir rol üstlenecek" dedi. - BİLECİK