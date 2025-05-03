Söğüt'te Gençlik Kampı ve Tematik Park İnşaatı - Son Dakika
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Söğüt'te Gençlik Kampı ve Tematik Park İnşaatı

Söğüt\'te Gençlik Kampı ve Tematik Park İnşaatı

Bilecik Valisi Aygöl, gençlik kampı ve tematik park inşaatını inceledi, sosyal alan olacağını belirtti.

03.05.2025 10:19
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, projenin gençler ve aileler için önemli bir sosyal alan haline geleceğini belirtti. Türk kültürünün izlerini taşıyacak tematik parkta eğitim ve doğayla iç içe etkinlik alanları yer alacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, "Bu proje yalnızca bir kamp alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin kökleriyle bağ kuracağı bir yaşam alanı olacak" dedi.

Çalışmaların titizlikle sürdüğü ve projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlere yönelik kültürel ve sosyal aktivitelerin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te Gençlik Kampı ve Tematik Park İnşaatı - Son Dakika

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