Söğüt\'te Güvenli Sürüş Eğitimi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görevli sürücülere 'Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildi.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün il merkezi, ilçe ve belde teşkilatında görevli sürücü personeline yönelik 'Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildi. Verilen eğitim ile görevli personeller ulaştırma ve güvenlik konusunda gerekli notlarını aldı. - BİLECİK