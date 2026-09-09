Söğüt'teki 745. Ertuğrul Gazi Şenlikleri için vali başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Söğüt'teki 745. Ertuğrul Gazi Şenlikleri için vali başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı

Söğüt\'teki 745. Ertuğrul Gazi Şenlikleri için vali başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda güvenlik, trafik ve misafir ağırlama tedbirleri ele alındı; Vali Sözer, hazırlıkların titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında şenliklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda program akışı, kurumlar arası koordinasyon, güvenlik ve trafik tedbirleri ile organizasyona ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelecek misafirlerin Söğüt'te huzur ve güven içerisinde ağırlanması amacıyla alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin Söğüt'ün tarihi ve manevi atmosferine yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürülmesini istiyoruz. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun da eksiksiz şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'teki 745. Ertuğrul Gazi Şenlikleri için vali başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

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