Söğütspor BAL'a Yükseldi - Son Dakika
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Söğütspor BAL'a Yükseldi

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Söğütspor, oynadığı play-out maçını kazanarak 2025-2026 sezonunda BAL'da temsil hakkı kazandı.

12.05.2025 18:51
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Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik 1. Amatör Ligi'nde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Söğütspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) yolundaki son engeli de aştı. BAL temsilcisi Vitraspor ile oynadığı play-out karşılaşmasını 1-0 kazanan Söğüt Spor, 2025-2026 sezonunda Bilecik'i BAL'da temsil edecek.

Kritik karşılaşma, 11 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda başladı. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Söğütspor, etkili bir performans sergilese de 90 dakikalık normal sürede gol bulamadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede, uzatma dakikalarında heyecan doruğa çıktı. 113. dakikada sahneye çıkan Ömer Faruk Güler, attığı golle Söğütspor'a galibiyeti getirdi. Maç 1-0 Söğütspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligde ve play-out karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen Söğütspor, bu sonuçla namağlup unvanını koruyarak 2025-2026 sezonunda Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından Söğütspor taraftarları, oyuncular ve teknik ekip ilçede konvoy oluşturarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Söğütspor BAL'a Yükseldi - Son Dakika

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