Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yerel

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde parkta oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu, kaydırak altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırması sonucu kolunda kesik oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Anne, gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

27.05.2024 12:45  Güncelleme: 12:51
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, parkta oyun oynadığı esnada kaydırak altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuklarının hayvan sevgisiyle büyütüldüğünü belirten anne, "Benim kızlarım hayvanları çok sever. Bizim kapımızdaki köpekleri severler, onlara yemek verirler. Artık sokak köpeklerini görünce benim yanımda duruyor, korkuları var" dedi.

Karaman Mahallesi Karaman Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Erva Dinç, parkta oyun oynadığı esnada kaydırak altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir anda köpeğin saldırısına uğrayan minik kız, can havliyle koşmaya başladı. Annesinin yardımıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kızın kolunda köpek ısırması neticesinde kesik olduğu anlaşıldı.

Köpeklerin ısırdığı minik kız, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edildi. Yaşanan dehşet anlarını anne Elem Dinç, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında kurulan parkta olayın gerçekleştiğini belirten anne Dinç, gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

"Koşarak köpekten kurtuldu"

Olayın, her zaman geldikleri parkta yaşandığını ifade eden Elem Dinç, "Kızım parkta oynuyordu ve köpek de orada yatıyordu. Kızım bana doğru gelmek istediği esnada köpek bir anda ısırdı. Kızıma ilk olay yaşandığında 4 iğne vuruldu. Sonrasında 7 iğne daha vuruldu. Şuanda da tedavi sürecinde ve 4 kuduz aşısı yapılacak. Çok dehşet dolu bir andı. Burada durduğumuz süre zarfında biz köpeği beslemiştik ancak kızım bana doğru gelirken saldırdı. Köpek kızımdan büyüktü üzerine atladığı anda kızım kendini kurtararak kaçmaya başladı. Köpekten koşarak kurtuldu. Kızımın kolu çok kötüydü. Hastane çok yakın olduğu için hemen acile gittik ve tedavi altına alındı. İlk günler çok kötüydü sabah kadar ateşlendi, gece boyunca kusmaları oldu. Kızımın ilk tedavi süreci benim içinde çok zordu. İlk 2 gün bende kendime gelemedim. Kızımın psikolojisi kötüleşti, sadece evimizin önündeki köpekleri seveceğini söylüyor. Benim kızım hayvanları çok sever. Benim kızlarım bebekliklerinden beri hayvanları çok sever. Bizim kapımızdaki köpekleri severler, onlara yemek verirler. Artık sokak köpeklerini görünce benim yanımda duruyor, korkuları var. Biz sokak hayvanları her zaman seviyoruz ama başımıza böyle bir olay geldi" dedi.

"Artık benim kızım parka çekinerek geliyor"

Sokak köpeklerine karşı bir önlem alınmasını isteyen anne Dinç, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı parktaydık. Hiçbir şekilde güvenlik alanı yok. Olayın yaşandığı gün burada en az 10 köpek vardı ve sürekli buradalar. Bizim sokaklarımızda da her yer köpek. Sokak köpeklerine karşı kesin ve güvenilir bir çözüm olması lazım. Çocuk parkı burası, çocukların oynayacağı bir yer. Artık benim kızım parka çekinerek geliyor, bazen hiç gelmek istemiyor" diye konuştu.

"Hiçbir canlı benim çocuklarımdan değerli değil"

Olay günü haber alır almaz hastaneye gittiğini ifade eden baba Emre Dinç, "Ben olay günü işten gelmiştim ve uyuyordum. Eşim aradığında apar topar hastaneye gittim. Gittiğimde çocuğum ağlıyordu ve koluna 2 dikiş atmışlardı. Hastanede gerekli tedavi uygulandıktan sonra hayvan barınağını aradık ve köpeği aldılar. Karaman ve Camili mahalleleri bölgesinde genel olarak sokak köpekleri çok yoğun. Sadece bizim binamızın önünde yaklaşık 5 köpek var. Tabii benim de canım yandı ve bu gibi olaylar burada çok oldu. Daha vahim bir durumda olabilirdi. Hiçbir canlı benim çocuklarımdan değerli değil. Devlet bunun önlemini alacaktır ama ben hayvanların uyutulması taraftarı değilim. Daha iyi çözümler üretilebilir örneğin bu bölgede ormanlık alan çok etrafı çevrilerek sokaktaki başıboş köpekler oraya konulabilir" şeklinde konuştu.

"Başka köpekleri bir daha sevmeyeceğim"

Köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Erva ise "Beni annemin yanına giderken köpek ısırdı ve hızlı koşarak kendimi kurtardım. Bizim evimizin önündeki köpeğin kafasını sevdiğimde beni hiç ısırmıyor. Başka köpekleri bir daha sevmeyeceğim" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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