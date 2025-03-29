Söke\'de 3 Cadde Yol Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke ilçesinde 3 caddede sürdürdüğü yol çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürülen eş zamanlı yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Söke ilçesinde 3 caddede daha çalışmalarını tamamladı. Savuca, Atatürk ve İnönü Caddelerinde refüj, kaldırım, yağmur suyu hattı çalışması ve sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlar; hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde hemşehrilerimiz için daha konforlu, güvenli ve modern yollar yapıyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN