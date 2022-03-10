Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak - Son Dakika
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Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak

10.03.2022 15:21

Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacakAYDIN Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanlarının hiçbir zaman susuz ve yemsiz kalmaması için 'Yembulans' adlı proje geliştirdi.

Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak

AYDIN Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanlarının hiçbir zaman susuz ve yemsiz kalmaması için 'Yembulans' adlı proje geliştirdi. Çeşitli noktalarda bulunan ve görevlilerce elle doldurulan mama ve sulukların zaman zaman boş kalmasına dayanamayan öğrenciler, otomasyon ve teknoloji ile mamalık ve sulukların boş kalmamasını sağlamak için proje geliştirdi. Çalışma, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda kabul gördü.

'Yembulans Projesi' Ege Bölgesi'nde teknoloji tasarım alanında seçilen 13 projeden biri olurken, Aydın ili genelinde yapılan toplam 176 proje arasından kabul gören 16 projeden biri olmayı da başardı. Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yağız Dağdelen ve Fatma Nur Akkaya tarafından hazırlanan 'Yembulans' Teknoloji Tasarım alanında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'na katılmaya hak kazandı. Projeye okulun İletişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden Sinem Güraslan ve Hürgün Gergün danışmanlık yapıyor. Projeye okul müdürü Ali Keskin de tam destek veriyor.

Proje, Aydın il genelinde yapılan ön elemelerde Fen liseleri ve Sosyal Bilgiler Liseleri ağırlıklı projeler arasında teknolojiye dayalı ve meslek lisesi projesi olmasıyla da dikkat çekiyor. Söke Belediyesi'nin pandemi döneminde sokak hayvanları için oluşturduğu yemlik ve suluklarının sayısını artırması haberini gördükten sonra projeyi yapmaya karar verdiklerini belirten öğrenci Yağız Dağdelen, geliştirdikleri otomasyon sistemi ile sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmayacağını söyledi.

Yapılan sistemin sensörleriyle mama ve suyun miktarını geliştirilen cep telefonu uygulamasına aktardığını belirten Yağız Dağdelen; "Hayvanların yem ve sularının asla bitmemesi içim bir proje geliştirdik. Yemlerin bittiğini mesafe sensörü ile anlıyoruz. Mobil bir uygulama geliştirdik. Cihazda su ve yem bittiğinde mobil uygulamaya mesaj gidiyor" dedi.

Projenin geliştiricilerinden olan öğrenci Fatma Nur Akkaya ise "Mama ve suluklarda yem ve suyun bittiğini birçok kişi fark etmez. Biz fark edilmesi için elektronik cihazlarla geliştirdik. Mobil uygulamayı sanal ortamda geliştirdik. Kontrol ettiğimizde mama kabındaki yemin nem oranı dahi görülebiliyor. Fan sistemi devreye sokulabiliyor. Su miktarı görülebiliyor. Su az ise sisteme bağlı vana otomasyon ile çalıştırılabiliyor" dedi.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bölge Finalleri ise 14 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak
Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak
Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak

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Anadolu Lisesi, Araştırma, Aydın, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sökeli öğrencilerin projesi, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacak - Son Dakika


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