Sollamaya çıkan otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Sollamaya çıkan otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Sollamaya çıkan otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sollama yapan bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve bir yolcu yaralandı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

03.06.2024 16:16
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Sollamaya çıkan otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sollama yapan bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Alpu-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Karahöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. idaresindeki 26 UD 859 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı esnada önünde seyir halinde bulunan B.K. idaresindeki 06 FZF 82 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yoldan çıktı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ve 06 FZF 82 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.K.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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